Росстат сообщил о снижении рождаемости в России

В России уровень рождаемости за десять месяцев снизился на 5,2% по сравнению с показателями 2017 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте Росстата.

Согласно данным ведомства, с января по сентябрь этого года родились 1,21 млн человек, тогда как за аналогичный период 2017 года родились 1,27 млн человек.

Также увеличилось общее число умерших: за десять месяцев 2018 года умерли 1,38 млн человек, а в 2017 году — 1,37 млн человек. Таким образом, естественная убыль населения с начала этого года составляет 173 тыс. человек. В 2017 году показатель за этот период был ниже — 106 тыс. умерших.

Лидерами по рождаемости стали Москва и область, Санкт-Петербург и область, Краснодарский край, Республика Дагестан, Татарстан, Свердловская область. В этих же субъектах федерации была зафиксирована и наибольшая смертность.

Также Росстат проинформировал о ситуации с бракоразводными процессами в стране. С января по сентябрь в России было зарегистрировано 452,4 тыс. разводов — на 684 больше, чем в прошлом году. Количество зарегистрированных браков в этом году, напротив, сократилось: 758 тыс. против 825 тыс. в 2017 году.​