Голикова допустила продление программы маткапитала после 2021 года

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что «с высокой долей вероятности» программа материнского семейного капитала будет продлена после 2021 года. Об этом она сказал в интервью «РИА Новости».
По ее словам, маткапитал «вносил и вносит существенный вклад в благополучие» российских семей. «Мы, безусловно, оцениваем наши перспективы, с точки зрения повышения рождаемости, достижения, как обозначил президент в указе, естественного прироста населения к 2024 году», — сказала Голикова.
Вице-премьер отметила, что на данный момент ситуация с рождаемостью «развивается не лучшим образом», но ранее это было спрогнозировано. Она пояснила, что это связано с демографическим провалом. Вице-премьер подчеркнула, что все силы будут приложены на то, чтобы у семей была мотивация рожать детей.
Программа материнского капитала была запущена в 2007 году. По ней деньги получали семьи, у которых родился второй ребенок или был усыновлен. На данный момент сумма, которую выплачивает государство, составляет 453 тыс. руб. С 1 января 2018 года семьи также получили право получать пособия за рождение первого ребенка. Это касается тех, у кого средний доход на человека составляет не больше полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения по региону.
Германия
Детские пособия выплачиваются ежемесячно до достижения 18 лет, однако предельный возраст может быть и выше: до 21 года, если подростку не удается найти работу через официальные службы занятости европейских стран; или даже до 25 лет в случае нетрудоспособности. Размер такого пособия — 192 евро в месяц на первого и второго ребенка, 198 — на третьего и 223 — на четвертого и каждого последующего.
Франция
При рождении каждого ребенка родителям единовременно выплачивают 927 евро или 1855 евро в случае усыновления. Затем в течение трех лет родителям платят ежемесячное пособие в размере от 92 до 185 евро в зависимости от их дохода. В случае, если ребенок первый в семье, по истечении этого срока выплаты прекращаются, однако за двух детей платят по 130 евро ежемесячно, за трех — 297, за четырех — 464 евро до достижения ими 21 года.
США
В Соединенных Штатах специальные выплаты за рождение детей не предусмотрены, однако для родителей установлены существенные налоговые льготы, составляющие максимум $1000 на каждого ребенка. Этой осенью президент страны Дональд Трамп и представители Республиканской партии предложили увеличить максимальный размер налоговых льгот до $1600 на ребенка.
Великобритания
Детские пособия выплачиваются до достижения ребенком возраста 16 лет, в случае, если ребенок проходит обучение, выплаты продлеваются до 20 лет. За старшего или единственного ребенка родителям платят по 20,7 фунта в неделю, за каждого последующего — 13,7 фунта.
Китай
По демографическим причинам в стране нет детских пособий. Долгое время здесь действовала государственная политика «одна семья — один ребенок». За несоблюдение этого правила были установлены серьезные штрафы — в размере до восьми средних годовых доходов жителей региона, где проживают родители-нарушители. В 2012 году одну из китайских семей оштрафовали за рождение второго ребенка на $205 тыс. С 2016 года жителям страны разрешили иметь двух детей. Однако за рождение третьего ребенка по-прежнему установлены огромные штрафы.