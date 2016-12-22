Голикова допустила продление программы маткапитала после 2021 года

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что «с высокой долей вероятности» программа материнского семейного капитала будет продлена после 2021 года. Об этом она сказал в интервью «РИА Новости».



По ее словам, маткапитал «вносил и вносит существенный вклад в благополучие» российских семей. «Мы, безусловно, оцениваем наши перспективы, с точки зрения повышения рождаемости, достижения, как обозначил президент в указе, естественного прироста населения к 2024 году», — сказала Голикова.



Вице-премьер отметила, что на данный момент ситуация с рождаемостью «развивается не лучшим образом», но ранее это было спрогнозировано. Она пояснила, что это связано с демографическим провалом. Вице-премьер подчеркнула, что все силы будут приложены на то, чтобы у семей была мотивация рожать детей.

Программа материнского капитала была запущена в 2007 году. По ней деньги получали семьи, у которых родился второй ребенок или был усыновлен. На данный момент сумма, которую выплачивает государство, составляет 453 тыс. руб. С 1 января 2018 года семьи также получили право получать пособия за рождение первого ребенка. Это касается тех, у кого средний доход на человека составляет не больше полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения по региону.