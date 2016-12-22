ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,28 66,36 EUR Нал. 79,22 77,94 USD Бирж. 66,41 +0,15 EUR Бирж. 78,07 +0,02 USD ЦБ. 66,25 -0,22 EUR ЦБ. 78,08 +0,32 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 6713,21 +9,11 IMOEX 2426,80 +1,08% RTSI 1149,53 +0,78% Brent 78,49 -0,33% DJIA 26743,50 +0,32% Nasdaq 7986,96 -0,51%
Голикова допустила продление программы маткапитала после 2021 года
Лента новостей
Голикова поддержала повышение возраста продажи алкоголя до 20 лет 04:24, Общество В хабаровском избиркоме назвали срок вступления в должность Фургала 04:07, Политика Голикова допустила продление программы маткапитала после 2021 года 03:44, Общество Владимирский избирком признал сбой в работе ГАС «Выборы» 03:23, Политика В «Роскосмосе» допустили создание научной станции на Луне вместе с США 03:16, Технологии и медиа Вслед за Хабаровским краем кандидат ЕР проиграл во Владимирской области 03:09, Политика В Чехии сильный ветер обесточил 140 тыс. домов 02:40, Общество «Газпром» лишился первого места в списке крупнейших энергокомпаний мира 02:23, Бизнес СМИ опубликовали новое видео прохода кораблей Украины под Крымским мостом 02:05, Политика Постпред США при ООН назвала вопросом времени уход Асада 01:22, Политика Кандидат от ЛДПР вышел вперед на выборах во Владимирской области 01:20, Политика Берлускони сообщил о планах участвовать в выборах в Европарламент 00:59, Политика ВМС Украины обвинили Россию в «опасных инцидентах» в Керченском проливе 00:48, Политика Владимирский избирком объяснил сбой работы онлайн-табло подсчета голосов 00:30, Политика ЛДПР отозвала наблюдателей во Владимирской области 00:07, Политика В Венесуэле задержали одного из главных организаторов покушения на Мадуро 23 сен, 23:28, Общество Патриарх Варфоломей заявил о праве Украины на автокефалию 23 сен, 23:16, Общество Генпрокурор Украины Луценко анонсировал свою отставку 23 сен, 22:52, Политика Во Флоренции гражданин Чехии напал на художницу Марину Абрамович 23 сен, 22:25, Общество CEO Porsche заявил об отказе от дизельных двигателей 23 сен, 21:44, Бизнес ЦИК назвала первые итоги выборов губернатора во Владимирской области 23 сен, 21:24, Политика В ОПЕК предсказали отставание России по добыче нефти от США в 2018 году 23 сен, 21:15, Экономика В Петербурге неизвестный открыл стрельбу и ранил мужчину 23 сен, 21:06, Общество «Спартак» и ЦСКА впервые за пять лет сыграли вничью в чемпионате России 23 сен, 21:03, Спорт Во Владимирской области завершился второй тур выборов губернатора 23 сен, 20:54, Политика Суд арестовал замглавы правительства Дагестана за превышение полномочий 23 сен, 20:18, Общество Как развивалась Windows: эволюция операционной системы 23 сен, 19:56, РБК и Microsoft В США отвергли обвинения президента Ирана в причастности к теракту 23 сен, 19:55, Политика
Голикова допустила продление программы маткапитала после 2021 года
Общество, 03:44
0
Голикова допустила продление программы маткапитала после 2021 года

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что «с высокой долей вероятности» программа материнского семейного капитала будет продлена после 2021 года. Об этом она сказал в интервью «РИА Новости».

По ее словам, маткапитал «вносил и вносит существенный вклад в благополучие» российских семей. «Мы, безусловно, оцениваем наши перспективы, с точки зрения повышения рождаемости, достижения, как обозначил президент в указе, естественного прироста населения к 2024 году», — сказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что на данный момент ситуация с рождаемостью «развивается не лучшим образом», но ранее это было спрогнозировано. Она пояснила, что это связано с демографическим провалом. Вице-премьер подчеркнула, что все силы будут приложены на то, чтобы у семей была мотивация рожать детей.

Деньги на первенца: кому достанется новое пособие после рождения ребенка
Экономика

Программа материнского капитала была запущена в 2007 году. По ней деньги получали семьи, у которых родился второй ребенок или был усыновлен. На данный момент сумма, которую выплачивает государство, составляет 453 тыс. руб. С 1 января 2018 года семьи также получили право получать пособия за рождение первого ребенка. Это касается тех, у кого средний доход на человека составляет не больше полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения по региону.

Деньги на детей. Мировой опыт

Германия

Детские пособия выплачиваются ежемесячно до достижения 18 лет, однако предельный возраст может быть и выше: до 21 года, если подростку не удается найти работу через официальные службы занятости европейских стран; или даже до 25 лет в случае нетрудоспособности. Размер такого пособия — 192 евро в месяц на первого и второго ребенка, 198 — на третьего и 223 — на четвертого и каждого последующего. 

Франция

При рождении каждого ребенка родителям единовременно выплачивают 927 евро или 1855 евро в случае усыновления. Затем в течение трех лет родителям платят ежемесячное пособие в размере от 92 до 185 евро в зависимости от их дохода. В случае, если ребенок первый в семье, по истечении этого срока выплаты прекращаются, однако за двух детей платят по 130 евро ежемесячно, за трех — 297, за четырех — 464 евро до достижения ими 21 года.

США 

В Соединенных Штатах специальные выплаты за рождение детей не предусмотрены, однако для родителей установлены существенные налоговые льготы, составляющие максимум $1000 на каждого ребенка. Этой осенью президент страны Дональд Трамп и представители Республиканской партии предложили увеличить максимальный размер налоговых льгот до $1600 на ребенка.

Великобритания

Детские пособия выплачиваются до достижения ребенком возраста 16 лет, в случае, если ребенок проходит обучение, выплаты продлеваются до 20 лет. За старшего или единственного ребенка родителям платят по 20,7 фунта в неделю, за каждого последующего — 13,7 фунта. 

Китай

По демографическим причинам в стране нет детских пособий. Долгое время здесь действовала государственная политика «одна семья — один ребенок». За несоблюдение этого правила были установлены серьезные штрафы — в размере до восьми средних годовых доходов жителей региона, где проживают родители-нарушители. В 2012 году одну из китайских семей оштрафовали за рождение второго ребенка на $205 тыс. С 2016 года жителям страны разрешили иметь двух детей. Однако за рождение третьего ребенка по-прежнему установлены огромные штрафы

Теги: Елизавета Голикова , маткапитал
Главное
Вслед за Хабаровским краем кандидат ЕР проиграл во Владимирской области Политика
Материалы по теме
ПФР за полгода одобрил заявления по маткапиталу на 137 млрд руб. Общество
Голикова подтвердила планы по возобновлению индексации маткапитала Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter