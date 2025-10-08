 Перейти к основному контенту
В США началась вторая неделя шатдауна: сколько длились предыдущие

В США началась вторая неделя 22-го шатдауна: сколько длились предыдущие
8 октября начинается вторая неделя шатдауна в США. В первый президентский срок Трампа правительство дважды приостанавливало работу — всего на 36 суток. История шатдаунов при Трампе и других президентах — в материале РБК
Военнослужащие Национальной гвардии на фоне&nbsp;Капитолия&nbsp;в первый день частичного прекращения работы правительства в Вашингтоне,&nbsp;США, 1 октября 2025 года
Военнослужащие Национальной гвардии на фоне Капитолия в первый день частичного прекращения работы правительства в Вашингтоне, США, 1 октября 2025 года (Фото: Nathan Howard / Reuters)

1 октября в 00:01 по восточному времени (07:01 мск) в США наступил шатдаун, то есть временное прекращение работы правительства и всех госучреждений. Продолжают работать только те, кто обеспечивает защиту жизни и собственности (врачи, военнослужащие и т.д.), и ряд других лиц (например, президент и конгрессмены).

В начале октября в США официально начинается новый финансовый год. Поскольку сенаторы двух партий не смогли договориться и конгресс не успел принять закон о бюджете, согласно американскому законодательству, госорганы не имеют права расходовать средства без санкции конгресса, и госслужащие вынуждены уходить в принудительные неоплачиваемые отпуска. Причиной для приостановки работы послужили разногласия демократов и республиканцев по сохранению субсидий в рамках Obamacare и сокращению финансирования программы льготных медицинских страховок Medicaid.

6 октября сенат уже в пятый раз отклонил законопроекты о временном финансировании правительства: как документ, предложенный республиканцами, так и версию демократов. Для одобрения необходимо 60 голосов, у республиканцев же всего 53 места в верхней палате. Их версию поддержали два демократа и один независимый политик, но этого оказалось недостаточно. «Это самый настоящий День сурка», — пожаловался сенатор-республиканец Джим Джастис.

Его коллега Майк Раундс рассказал CNN, что сенатором из противоборствующих партий пока не удалось продвинуться в переговорах: республиканцы предлагают сначала положить конец шатдауну, а потом вести переговоры о годовом бюджете и расходах на здравоохранение, но демократы непреклонны. Палата представителей на этой неделе не заседает — ее члены разъехались в свои избирательные округа. Председатель палаты республиканец Майк Джонсон выразил надежду, что к возвращению его коллег в Вашингтон сенаторы-демократы все же пойдут на уступки и поддержат билль о временном финансировании правительства. Белый дом тем временем продолжает угрожать массовыми увольнениями государственных служащих.

Современные правила принятия бюджета были утверждены в США в 1976 году. За последующие 50 лет в стране произошло 22 шатдауна. В первый раз шатдаун произошел в октябре 1976 года при республиканце Джеральде Форде, когда президент наложил вето на бюджет из-за неадекватных, по его мнению, трат на здравоохранение и социальные программы. При сменившем Форда демократе Джимме Картере шатдаун наступал пять раз — суммарно на рекордные 56 суток. Три раза конгрессмены не могли договориться о том, в каких случаях аборты могут оплачиваться за счет льготной медицинской страховки по программе Medicaid. После долгих переговоров аборты в случае изнасилования и инцестов включили в страховку. В 1978 году Картер наложил вето на план бюджета, в который закладывалось финансирование атомного авианосца, — из итогового варианта оно было исключено. В 1979 году конгресс спорил о повышении зарплаты конгрессменам и высшим государственным служащим и госфинансировании абортов — и то, и другое было согласовано.

При республиканце Рональде Рейгане шатдаун объявлялся рекордные восемь раз общей продолжительностью 14 суток. В первый раз президента не устроили сокращения бюджетных затрат, во второй раз конгрессмены просто не успели согласовать бюджет, в третий раз разногласия возникли из-за финансирования новых рабочих мест и ракетной программы, в четвертый — из-за трат на образование и снижения иностранной помощи для Сирии и Сальвадора. В пятый и шестой раз камнем преткновения стали расходы на борьбу с преступностью и водоснабжение, в седьмой — вопросы регулирования труда и социальное обеспечение семей с иждивенцами, в восьмой — поддержка оппозиционного движения в Никарагуа.

При следующем президенте-республиканце Джордже Буше-старшем шатдаун объявлялся лишь один раз. В октябре 1990 года американский лидер отказывался одобрить план бюджета, пока в него не включили меры по сокращению дефицита. Дважды шатдаун наступал при демократе Билле Клинтоне. В ноябре 1995 года он наложил вето на план бюджета, предусматривающий повышение страховых взносов по программе Medicare. В декабре того же года не могли договориться о балансировке бюджета — одна сторона использовала более оптимистичный прогноз, вторая — менее. При Джордже Буше-младшем шатдаунов не было.

В XXI веке госорганы прекращали работу при демократе Бараке Обаме, когда в 2013 году представители двух партий не смогли договориться о финансировании реформы здравоохранения, Obamacare, которая среди прочего повысила доступность медстраховок для малоимущих. При Джо Байдене правительство работу не приостанавливало.

Во время первого срока Дональда Трампа шатдаун объявлялся дважды — в начале и в конце 2018 года. В первый раз (9 февраля, правительство тогда приостановило работу только на пять часов) представители соперничающих партий не смогли договориться о мерах миграционной политики, во второй — о финансировании строительства стены на границе с Мексикой.

Что такое шатдаун в США: механизм, примеры и последствия
База знаний
Фото:Anna Rose Layden / Getty Images

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

