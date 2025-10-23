 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Ограничения для мигрантов⁠,
0

Медведев назвал, кому выгодна бесконтрольная незаконная миграция в Россию

Медведев: бесконтрольная незаконная миграция в Россию выгодна ее врагам
Сюжет
Ограничения для мигрантов
Нелегальная миграция используется врагами России, террористическими и экстремистскими организациями, заявил Медведев
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Нелегальная миграция выгодна врагам России, в том числе террористическим и экстремистским организациям, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Не допускать бесконтрольной и нелегальной миграции, которая крайне выгодна враждебным нам силам, террористическим и экстремистским организациям, которые активно на этой поляне работают», — сказал он.

Медведев напомнил, что работа в области миграционной политики возложена на МВД, у которого «есть возможности для решения задач в этой сфере». В этом году в России появилась новая Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД на базе Главного управления по вопросам миграции этого же ведомства.

Володин назвал число выдворенных за восемь месяцев мигрантов
Политика
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

10 октября президент Владимир Путин, находясь в столице Таджикистана Душанбе, отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы в страну прибывала «нужная» ей рабочая сила, а приехавшие из-за рубежа на работу люди соблюдали законы. Президент отметил, что правоохранительные ведомства России и Таджикистана должны работать вместе на территориях обеих стран для решения проблем, возникающих с мигрантами.

Выходцами из Таджикистана были исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» в марте прошлого года. Они были участниками подразделения «Исламского государства» в Афганистане «Вилаят Хорасан» (признаны террористическими и запрещены в России).

Читайте РБК в Telegram.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дмитрий Медведев мигранты Совбез
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Материалы по теме
В Москве выявили схему легализации более 3 тыс. мигрантов
Общество
В Москве разоблачили схему легализации мигрантов через фирму-однодневку
Общество
Володин назвал число выдворенных за восемь месяцев мигрантов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
От беглецов из СИЗО на Урале потребовали возместить расходы на поимку Общество, 20:51
Главного тренера клуба НБА арестовали за связанные с мафией игры в покер Спорт, 20:47
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
«Краснодар» выиграл пятый матч подряд в Кубке России Спорт, 20:35
Санкции, встреча с Трампом и ответ на Tomahawk. Полное заявление Путина Политика, 20:35
Путин вспомнил, когда Трамп ввел наибольшее число санкций против России Политика, 20:33
«Мао, нихао»: как увлечение китайским помогло построить свой бизнес Стиль, 20:30
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Медведев назвал, кому выгодна бесконтрольная незаконная миграция в Россию Общество, 20:25
Почему новые санкции Трампа могут не обвалить, а укрепить рубльПодписка на РБК, 20:22
Без каких зданий нельзя представить современную Москву Стиль, 20:21
Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород и область возросло до 20 Политика, 20:20
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Путин заявил, что обсуждал с Трампом последствия введения санкций Политика, 20:13
Более 227 тыс. детей участников военной операции посетили летние лагеря Общество, 20:02