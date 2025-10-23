Медведев назвал, кому выгодна бесконтрольная незаконная миграция в Россию

Нелегальная миграция используется врагами России, террористическими и экстремистскими организациями, заявил Медведев

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Нелегальная миграция выгодна врагам России, в том числе террористическим и экстремистским организациям, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Не допускать бесконтрольной и нелегальной миграции, которая крайне выгодна враждебным нам силам, террористическим и экстремистским организациям, которые активно на этой поляне работают», — сказал он.

Медведев напомнил, что работа в области миграционной политики возложена на МВД, у которого «есть возможности для решения задач в этой сфере». В этом году в России появилась новая Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД на базе Главного управления по вопросам миграции этого же ведомства.

10 октября президент Владимир Путин, находясь в столице Таджикистана Душанбе, отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы в страну прибывала «нужная» ей рабочая сила, а приехавшие из-за рубежа на работу люди соблюдали законы. Президент отметил, что правоохранительные ведомства России и Таджикистана должны работать вместе на территориях обеих стран для решения проблем, возникающих с мигрантами.

Выходцами из Таджикистана были исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» в марте прошлого года. Они были участниками подразделения «Исламского государства» в Афганистане «Вилаят Хорасан» (признаны террористическими и запрещены в России).