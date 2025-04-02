Путин создал новую службу по вопросам гражданства и мигрантов

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Президент Владимир Путин своим указом поручил создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД на базе Главного управления по вопросам миграции.

Ее руководителем станет Андрей Кикоть — бывший прокурор Новгородской области, заместитель генерального прокурора Игоря Краснова. Теперь он станет замруководителя МВД. В статусе руководителя новой службы он войдет в состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Ранее сегодня генпрокурор Краснов в ходе выступления в Совфеде заявил, что полиция допустила «значительные упущения» в вопросах миграционного контроля. «Во многом именно по этим причинам отсутствовала актуальная информация о статусе и перемещениях иностранцев, не обеспечивался их выезд из страны. В 1,5 тыс. случаях прокурорами в судебном порядке оспорены фиктивные основания для легализации мигрантов», — сказал Краснов.

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