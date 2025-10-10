Путин заявил, что Россия заинтересована в «нужной» рабочей силе

Россия заинтересована в «нужной» рабочей силе, важно, чтобы приехавшие люди соблюдали законы страны, заявил Путин. Президент добавил, что представители правоохранительных органов России и Таджикистана должны работать вместе

Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

России нужна рабочая сила, при этом страна заинтересована в том, чтобы это была «нужная» ей рабочая сила, а приехавшие из-за рубежа на работу люди соблюдали законы. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналистам в Душанбе.

«Россия заинтересована в рабочей силе, но в то же время мы заинтересованы в том, чтобы это была нужная нам рабочая сила — первое, второе — чтобы люди и сами там жили в человеческих условиях, и чтобы они соблюдали наши законы, правила, я всегда об этом говорю, были законопослушными гражданами», — сказал он.

По словам Путина, в этой сфере есть проблемы. «Проблем здесь много — и граждане Российской Федерации указывают нам на эти проблемы, прежде всего нужно думать о гражданах нашей страны», — добавил он.

По его словам, представители правоохранительных ведомств России и Таджикистана должны работать вместе на территориях обеих стран. Президент подчеркнул, что при таком подходе представители силовых структур Таджикистана как законные представители властей Таджикистана «сами видят, что происходит», а также участвуют в принятии соответствующих административных решений вместе с российскими коллегами.

9 октября Путин с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном подписал документы о развитии сферы трудовой миграции между странами. Среди документов — соглашение о медицинском освидетельствовании граждан Таджикистана для въезда в Россию с целью работы.

Также были подписаны протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение от 17 апреля 2019 года о наборе граждан Таджикистана для временной работы в России и соглашение о правовом статусе представительств по вопросам миграции обеих стран.