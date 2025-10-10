 Перейти к основному контенту
Политика
Путин заявил, что Россия заинтересована в «нужной» рабочей силе

Путин: Россия заинтересована в нужной рабочей силе
Россия заинтересована в «нужной» рабочей силе, важно, чтобы приехавшие люди соблюдали законы страны, заявил Путин. Президент добавил, что представители правоохранительных органов России и Таджикистана должны работать вместе
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

России нужна рабочая сила, при этом страна заинтересована в том, чтобы это была «нужная» ей рабочая сила, а приехавшие из-за рубежа на работу люди соблюдали законы. Об этом заявил президент России Владимир Путин журналистам в Душанбе.

«Россия заинтересована в рабочей силе, но в то же время мы заинтересованы в том, чтобы это была нужная нам рабочая сила — первое, второе — чтобы люди и сами там жили в человеческих условиях, и чтобы они соблюдали наши законы, правила, я всегда об этом говорю, были законопослушными гражданами», — сказал он.

По словам Путина, в этой сфере есть проблемы. «Проблем здесь много — и граждане Российской Федерации указывают нам на эти проблемы, прежде всего нужно думать о гражданах нашей страны», — добавил он.

По его словам, представители правоохранительных ведомств России и Таджикистана должны работать вместе на территориях обеих стран. Президент подчеркнул, что при таком подходе представители силовых структур Таджикистана как законные представители властей Таджикистана «сами видят, что происходит», а также участвуют в принятии соответствующих административных решений вместе с российскими коллегами.

9 октября Путин с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном подписал документы о развитии сферы трудовой миграции между странами. Среди документов — соглашение о медицинском освидетельствовании граждан Таджикистана для въезда в Россию с целью работы.

Также были подписаны протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение от 17 апреля 2019 года о наборе граждан Таджикистана для временной работы в России и соглашение о правовом статусе представительств по вопросам миграции обеих стран.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Персоны
Алена Нефедова, Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Владимир Путин работа мигранты Россия Таджикистан
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
