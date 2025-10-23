 Перейти к основному контенту
0

Число отравившихся шаурмой и онигири в Бурятии возросло до 159

Минздрав Бурятии: число отравившихся в Улан-Удэ достигло 159 человек
Фото: СУ СК России по Республике Бурятия
Фото: СУ СК России по Республике Бурятия

Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ достигло 159 человек, среди них — 90 детей, сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав Бурятии. Ранее сообщалось о 145 отравившихся.

Cейчас госпитализированы 82 человека, в том числе 51 несовершеннолетний.

Первые обращения за медицинской помощью зафиксировали вечером 18 октября, к 19 октября было госпитализировано 36 человек. По данным властей, вспышка связана с продукцией компании ООО «Восток», поставлявшей готовую пищу — в том числе шаурму и онигири — в магазины торговой сети «Николаевский». Продукция, как установили специалисты, не соответствовала требованиям безопасности.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей). Наказание предусматривает до двух лет лишения свободы.

По данным регионального минздрава, причиной отравления стали продававшиеся в магазинах местной сети «Николаевский» готовые пищевые продукты, которые произвело ООО «Восток». Как сообщили в Роспотребнадзоре, в ходе проверки на этом предприятии выявили многочисленные нарушения, его работа приостановлена. Заведующую производством задержали, сейчас она находится по домашним арестом.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Бурятия Улан-Удэ массовое отравление
