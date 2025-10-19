В Бурятии остановили работу цеха, продукцией из которого отравились люди

В Улан-Удэ нашли нарушения в цеху предприятия «Восток» после отравлений

В ходе проверки предприятия ООО «Восток», готовой продукцией которого отравились более 40 человек в Бурятии, Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения, его деятельность приостановили. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель управления ведомства по республике.

«В связи с выявлением на предприятии многочисленных и грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований приостановлена деятельность объекта. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что все отравившиеся приобретали продукцию компании в магазинах торговой сети «Николаевский» в Улан-Удэ. В розничных магазинах данной сети приостановили реализацию этой продукции.

Вспышка острой кишечной инфекции произошла накануне вечером в Улан-Удэ из-за готовой пищевой продукции производства ООО «Восток», она продавалась в магазинах торговой сети «Николаевский». Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал о 43 случаях отравления, в том числе у 21 ребенка. По данным представителя управления Роспотребнадзора, заболели 43 человека, включая 18 детей.

Зампред правительства Бурятии — министр здравоохранения республики Евгения Лудупова писала ранним утром по московскому времени, что госпитализированы 36 человек, среди них 21 ребенок в возрасте от 7 до 15 лет. Среди отравившихся, по информации Лудуповой, всего 25 детей.

По словам Лудуповой, один из пациентов в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации, остальные госпитализированы с диагнозом средней степени тяжести. Министр настоятельно рекомендовала всем, кто употреблял продукцию торговой сети «Николаевский» (шаурму или онигири) и почувствовал недомогание, немедленно обратиться за медицинской помощью. Речь идет о таких симптомах острой кишечной инфекции, как тошнота, рвота и диарея.

Следственный комитет возбудил дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей — ст. 238 Уголовного кодекса.