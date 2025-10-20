В Улан-Удэ нашли подозреваемую в отравлении почти 90 человек

В Улан-Удэ следователи задержали заведующую производством цеха готовой пищевой продукции в компании-поставщике продуктов питания, из-за которых произошло массовое отравление людей, сообщили в пресс-службе СК России.

Женщине предъявили обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса — производство в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По данным ведомства, за прошедшие сутки число пациентов с симптомами острой кишечной инфекции выросло до 89. Среди них — 49 детей. Некоторым поставили диагноз «сальмонеллез». Один из пострадавших находится в реанимации.

Материал дополняется