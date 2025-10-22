Число отравившихся шаурмой и онигири в Бурятии возросло до 145
Число пострадавших от массового отравления готовой едой в Улан-Удэ увеличилось до 145 человек, из них 79 — дети, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора местному изданию «Байкал Daily». Госпитализированы 76 человек, включая 47 несовершеннолетних.
Днем ранее количество пострадавших составляло 121 человек, из них 66 — дети. Тогда госпитализировали 67 пострадавших.
Вспышка острой кишечной инфекции произошла 19 октября и, по данным властей, связана с продукцией компании ООО «Восток», поставлявшей готовую пищу — в том числе шаурму и онигири — в магазины торговой сети «Николаевский». Продукция, как установили специалисты, не соответствовала требованиям безопасности.
По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). В рамках расследования задержана заведующая производством цеха готовой пищи компании «Восток», ей предъявлено обвинение.
РБК обратился за комментарием в Роспотребнадзор.
Читайте РБК в Telegram.