Число отравившихся шаурмой и онигири в Бурятии возросло до 145

Евгения Лудупова посетила инфекционную больницу, где находятся пострадавшие от острой кишечной инфекции и сальмонеллеза, 19 октября 2025 года (Фото: eludupova / Telegram)

Число пострадавших от массового отравления готовой едой в Улан-Удэ увеличилось до 145 человек, из них 79 — дети, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора местному изданию «Байкал Daily». Госпитализированы 76 человек, включая 47 несовершеннолетних.

Днем ранее количество пострадавших составляло 121 человек, из них 66 — дети. Тогда госпитализировали 67 пострадавших.

Вспышка острой кишечной инфекции произошла 19 октября и, по данным властей, связана с продукцией компании ООО «Восток», поставлявшей готовую пищу — в том числе шаурму и онигири — в магазины торговой сети «Николаевский». Продукция, как установили специалисты, не соответствовала требованиям безопасности.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). В рамках расследования задержана заведующая производством цеха готовой пищи компании «Восток», ей предъявлено обвинение.

РБК обратился за комментарием в Роспотребнадзор.