 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Число отравившихся шаурмой и онигири в Бурятии возросло до 145

Евгения Лудупова посетила инфекционную больницу, где находятся пострадавшие от острой кишечной инфекции и сальмонеллеза, 19 октября 2025 года
Евгения Лудупова посетила инфекционную больницу, где находятся пострадавшие от острой кишечной инфекции и сальмонеллеза, 19 октября 2025 года (Фото: eludupova / Telegram)

Число пострадавших от массового отравления готовой едой в Улан-Удэ увеличилось до 145 человек, из них 79 — дети, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора местному изданию «Байкал Daily». Госпитализированы 76 человек, включая 47 несовершеннолетних.

Днем ранее количество пострадавших составляло 121 человек, из них 66 — дети. Тогда госпитализировали 67 пострадавших.

Число отравившихся в Бурятии возросло до 121 человека
Общество
Фото:eludupova / Telegram

Вспышка острой кишечной инфекции произошла 19 октября и, по данным властей, связана с продукцией компании ООО «Восток», поставлявшей готовую пищу — в том числе шаурму и онигири — в магазины торговой сети «Николаевский». Продукция, как установили специалисты, не соответствовала требованиям безопасности.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности). В рамках расследования задержана заведующая производством цеха готовой пищи компании «Восток», ей предъявлено обвинение.

РБК обратился за комментарием в Роспотребнадзор.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
массовое отравление отравление Бурятия Улан-Удэ кишечная инфекция Здоровье
Материалы по теме
Песков назвал отравление алкоголем в Ленобласти «из ряда вон выходящим»
Общество
В Чувашии 13 участников фестиваля ГТО попали в больницу с отравлением
Спорт
Число отравившихся в Бурятии возросло до 121 человека
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Орбан заявил о продолжении подготовки саммита России и США в Будапеште Политика, 11:07
Овечкин стал соавтором гола и приблизился к антирекорду Спорт, 11:05
Задержанный рассказал, зачем выдавал Киеву данные о технике на Транссибе Политика, 11:01
Прибыль «Ренессанс Банка» составила ₽448 млн за девять месяцев 2025 года Пресс-релиз, 11:01
Как работать, не принося в жертву собственный комфорт и интересы РБК и ГАЛС, 11:00
Как убедить руководителя, что вы готовы к повышению Образование, 10:56
Защита попросила отменить пожизненный приговор авторитету Шишкану Общество, 10:52
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году Радио РБК, 10:49
Роскошь — не порок. Мы познакомились с самым крутым Maybach на планете Авто, 10:48
Как получить скидку при покупке квартиры в 2025 году Недвижимость, 10:47
В Верховной раде заявили о срыве отопительного сезона на Украине Политика, 10:47
Реку с крокодилами одобрили для проведения соревнований на Олимпиаде-2032 Спорт, 10:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Канада расторгла заключенный с Зеленским контракт на ремонт бронетехники Политика, 10:38