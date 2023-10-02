Из крупнейших частных клиник Москвы пропал «Спутник V»

В крупнейших частных клиниках невозможно пройти вакцинацию «Спутником V» или «Спутником Лайт». В некоторых клиниках прививают препаратом «Конвасэл», а многие отказались от предоставления услуги по вакцинации от COVID-19

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В крупнейших частных клиниках Москвы отсутствуют вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, выяснил РБК.

Где перестали прививать от COVID-19

Информация о возможности пройти вакцинацию препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт» размещена на сайтах АО «Медицина», «Мать и дитя», «Инвитро» и EMC. Однако ни в одной из этих клиник препаратов нет в наличии, также у компаний пока отсутствует информация о возобновлении поставок.

В EMC предложили пройти вакцинацию препаратом «Ультрикс Квадри», заявив, что иммунизация им защищает не только от гриппа, но и от циркулирующих сейчас в России штаммов коронавируса.

Врач-инфекционист и руководитель Центра вакцинопрофилактики H-Clinic Екатерина Степанова заявила РБК, что «Ультрикс Квадри» не предоставляет защиты от COVID-19, добавив, что препарат может только помочь предотвратить коинфекцию грипп-COVID.

Медицинский директор ГК «Медскан» Светлана Каневская придерживается аналогичной позиции в вопросе эффективности вакцины «Ультрикс Квадри» от COVID-19. Эксперт отметила, что вакцина от гриппа не имеет антигена коронавируса, а следовательно, не сможет защитить от COVID-19.

На сайтах клиник «Екатерининская», «Скандинавия», «Медскан», «Хадасса», «Ниармедик» и «Поликлиника.ру» размещена информация о том, что в них проводится вакцинация от COVID-19. В «Поликлиника.ру» РБК сообщили, что препаратов от коронавирусной инфекции нет в наличии. В остальных клиниках отказались от предоставления услуги по вакцинации населения от COVID-19.

В клинике «Екатерининская» сообщили, что в настоящее время не прививают от COVID-19 и возобновлять предоставление услуги не планируют.

В клинике «Скандинавия» отметили, что вакцин от COVID-19 нет в наличии уже более шести месяцев, добавив, что не располагают информацией, когда в клинику поступит их новая партия.

В «Ниармедик» сказали, что вакцинировали граждан препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт» во время эпидемии COVID-19, а затем, когда спрос на иммунизацию упал, отказались от предоставления этой услуги. Это произошло примерно год назад.

В «Медскане» для прохождения вакцинации от COVID-19 рекомендовали обратиться к партнеру компании — в клинику «Хадасса». Там сообщили, что сейчас в клинике нет в наличии препаратов от COVID-19.

Некоторые частные клиники во время пандемии COVID-19 заключали договоры на поставку вакцин от COVID-19 с департаментом здравоохранения Москвы, а после их истечения не продлевали их. Так поступили, например, в сети клиник IMMA, на сайте которой размещена информация о возможности пройти вакцинацию «Спутником V».

«В период борьбы с эпидемией коронавируса в Москве были организованы беспрецедентные мероприятия, направленные на сохранение жизни москвичей, в том числе и кампания по вакцинации жителей Москвы в период высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией, в 2021–2022 годах. Департаментом здравоохранения были заключены договоры с частными медицинскими центрами. Договоры предусматривали безвозмездную передачу частным клиникам вакцины против COVID-19 в целях иммунизации москвичей без взимания стоимости препарата при проведении вакцинации», — пояснили РБК в пресс-службе департамента, добавив, что после завершения пандемии снизился спрос на вакцинацию, следовательно, и использование ресурсов частных клиник для иммунизации населения стало неактуальным.

Степанова в разговоре с РБК отметила, что в период активной прививочной кампании частные клиники присоединились к усилиям по вакцинации, используя препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт», дав таким образом людям дополнительную возможность привиться. Однако, когда основная часть населения была вакцинирована, поставки этих вакцин в частные клиники завершились.

Отсутствие спроса на вакцинацию от COVID-19 РБК также подтвердил главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков, добавив, что при желании вакцинацию «Спутником V» или «Спутником Лайт» можно пройти бесплатно в государственных медучреждениях.

Светлана Каневская подчеркнула, что на сегодня вакциной от COVID-19 обеспечены все государственные клиники, добавив, что это обеспечение способно закрыть на 100% потребность населения в вакцинации. Кроме того, при заказе частным медицинским центрам предлагают большие партии вакцин с ограниченным сроком годности. «При значимо меньшем потоке пациентов, чем в городские поликлиники, мы не сможем в установленный срок их использовать. Именно по этой причине частные центры не считают целесообразным заказывать вакцину, хотя у них есть такая возможность», — отметила Каневская.

Где прививают, но не «Спутником»

Привиться от коронавирусной инфекции в ряде крупнейших частных клиник можно препаратом «Конвасэл», разработчиком которого является Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА. Иммунизация населения этой вакциной сейчас проводится, например, в сети медицинских клиник «Медси». Как рассказала РБК заместитель медицинского директора ГК «Медси» Ксения Шеховцова, в настоящее время в клиниках сети доступен только этот препарат.

В H-Clinic временно отказались от закупки вакцины «Конвасэл». Степанова уверена, что «Конвасэл» не может полностью заменить «Спутник V», так как для эффективной защиты от COVID-19 нужны антитела к белку-шипу вируса, а препарат ориентирован на другой белок.

Каневская подчеркнула, что не стала бы сравнивать «Спутник V» и «Конвасэл», так как третья фаза клинических исследований препарата ФМБП началась только в марте 2023 года, тогда как клинические испытания «Спутника» полностью завершены, доказана эффективность препарата в 97,6%. В H-Clinic также говорят, что «пока нет надежных данных об эффективности препарата «Конвасэл».

РБК направил запросы в Научно-исследовательский центр им. Гамалеи и Минздрав.

В России сейчас не введена обязательная вакцинация от COVID-19, однако ее прохождение рекомендовано различным категориям населения, включая военнослужащих, медицинских работников, спортсменов, госслужащих и работников социальных служб. Вакцинация против COVID-19 также важна для людей с повышенным риском тяжелого течения.