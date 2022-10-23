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В Киеве второй день подряд провели веерные отключения электричества

Власти Киева: в столице Украины второй день подряд прошли веерные отключения электричества
В столице Украины второй день подряд проводят стабилизационные веерные отключения света. Власти попросили жителей включать энергоемкие приборы по очереди и максимально снизить потребление электричества в утренние и вечерние часы
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

В Киеве вновь начались стабилизационные веерные отключения электричества. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в телеграм-канале.

По распоряжению «Укрэнерго» днем 23 октября в украинской столице начались стабилизационные отключения света. «Киевские электросети» предоставили упрощенный график отключений.

«Напоминаем жителям о необходимости умеренно потреблять электроэнергию: включать энергоемкие приборы по очереди, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00», — говорится в сообщении.

Накануне, 22 октября, Киевская городская военная администрация также сообщала о веерных отключениях электричества в Киеве.

Минобороны России с 10 октября сообщает об ударах «высокоточным оружием большой дальности» по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В результате повреждены многие украинские объекты инфраструктуры, из-за чего в некоторых регионах начались проблемы с электричеством и водоснабжением.

По словам советника министра энергетики Александра Харченко, серьезные повреждения получило около 40% энергетической инфраструктуры, 22 октября без света остались почти 1,5 млн человек в семи регионах. Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября попросил жителей страны сократить потребление электричества в пиковые часы.

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Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко 20 октября предупредил о веерных отключениях по всей территории, он призвал всех жителей сократить использование электроэнергии с 07:00 до 23:00.

Киевские власти допустили, что зимой в многоквартирных домах Киева на несколько суток или недель будет отключаться отопление из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Сеть централизованного отопления диверсифицирована, поэтому проблемы могут возникнуть в местах, где будут повреждения.

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Киев электричество отключение
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