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Два пилота погибли при крушении Су-30 в Иркутске

МЧС: при падении истребителя Су-30 на частный дом в Иркутске погибли два пилота
Истребитель упал на частный деревянный двухэтажный дом в микрорайоне Ново-Ленино. В результате возник пожар на площади 200 кв. м. Крушение произошло во время испытательного полета

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При крушении истребителя Су-30 в Иркутске погибли два пилота, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

«Жертв среди населения нет. Пожар на земле локализован», — добавили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что в момент катастрофы в доме никого не было.

Крушение произошло в микрорайоне Ново-Ленино во время испытательного полета. Истребитель упал на частный деревянный двухэтажный жилой дом, расположенный по адресу: 2-й Советский переулок, д. 2. В результате дом загорелся, площадь пожара составила 200 кв. м. К месту происшествия выехал губернатор Игорь Кобзев.

Последствия падения Су-30 на жилой дом в Иркутске. Фотогалерея
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17 октября в результате крушении истребителя-бомбардировщика Су-34 во дворе жилого дома погибли 15 человек, пострадали более 40. Самолет совершал учебно-тренировочный полет, сообщили в Минобороны. Причиной катастрофы СК считает техническую неисправность. Возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

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Елена Чернышова
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