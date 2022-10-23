Два пилота погибли при крушении Су-30 в Иркутске
При крушении истребителя Су-30 в Иркутске погибли два пилота, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.
«Жертв среди населения нет. Пожар на земле локализован», — добавили в ведомстве.
В МЧС уточнили, что в момент катастрофы в доме никого не было.
Крушение произошло в микрорайоне Ново-Ленино во время испытательного полета. Истребитель упал на частный деревянный двухэтажный жилой дом, расположенный по адресу: 2-й Советский переулок, д. 2. В результате дом загорелся, площадь пожара составила 200 кв. м. К месту происшествия выехал губернатор Игорь Кобзев.
17 октября в результате крушении истребителя-бомбардировщика Су-34 во дворе жилого дома погибли 15 человек, пострадали более 40. Самолет совершал учебно-тренировочный полет, сообщили в Минобороны. Причиной катастрофы СК считает техническую неисправность. Возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним).