Появилось новое видео крушения Су-34 в жилом квартале Ейска

При крушении истребителя-бомбардировщика Су-34 во дворе жилого дома 17 октября погибли 15 человек, пострадали более 40. Самолет совершал учебно-тренировочный полет. Причина катастрофы — техническая неисправность, считает СК

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В соцсетях появилось новое видео крушения истребителя бомбардировщика Су-34, которое произошло в городе Ейск в Краснодарском крае 17 октября. Погибли 15 человек, в том числе трое детей, пострадали более 40.

Как сообщал источник РБК, удар самолета пришелся в район пятого этажа дома. После падения Су-34 начался пожар, огонь охватил пять этажей, повреждения получили 72 квартиры. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м, сообщили в МЧС.

В Минобороны заявили, что самолет совершал учебно-тренировочный полет и разбился во время набора высоты после взлета. Основной версией крушения СК назвал техническую неисправность. Возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что разрушенную часть дома восстановят.