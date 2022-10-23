Появилось новое видео крушения Су-34 в жилом квартале Ейска
В соцсетях появилось новое видео крушения истребителя бомбардировщика Су-34, которое произошло в городе Ейск в Краснодарском крае 17 октября. Погибли 15 человек, в том числе трое детей, пострадали более 40.
Как сообщал источник РБК, удар самолета пришелся в район пятого этажа дома. После падения Су-34 начался пожар, огонь охватил пять этажей, повреждения получили 72 квартиры. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м, сообщили в МЧС.
В Минобороны заявили, что самолет совершал учебно-тренировочный полет и разбился во время набора высоты после взлета. Основной версией крушения СК назвал техническую неисправность. Возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним).
Губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что разрушенную часть дома восстановят.