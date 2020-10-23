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Власти Петербурга заявили о колоссальном дефиците рабочей силы

Самый большой дефицит низкоквалифицированных рабочих наблюдается в торговле, общепите и строительстве. Причиной оттока из города мигрантов и россиян из других регионов стала пандемия

Власти Петербурга признали, что в городе из-за оттока мигрантов по время эпидемии коронавируса возник большой дефицит низкоквалифицированной рабочей силы. Об этом заявил председатель городского комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко.

«Колоссальный спрос на персонал с очень простой подготовкой, но его мало. Потому что не только иностранные трудовые мигранты постепенно выехали из города. Они, наоборот, остались, потому что из-за пандемии границы закрыты. Однако уехали люди, которые приезжали ранее из других регионов. Их тоже надо кем-то заменять. Поэтому реально имеет место колоссальный дефицит рабочей силы и в сфере общепита, и в сфере торговли, и в сфере строительства», — сказал Чернейко в эфире телеканала «Санкт-Петербург» (цитата по ТАСС).

При этом в городе зарегистрировано около 100 тыс. безработных, большинство из которых были без работы до начала эпидемии.

Их переподготовку вице-губернатор назвал проблемой. «Людей надо готовить так, чтобы их взяли на работу, а таких программ существует не так уж много. Вместе с тем, сейчас правительство приняло решение, и по линии центра опережающей подготовки на город выделена квота 3 228 человек. И здесь мы совместно проводим работу с людьми, которые не просто пойдут к ним учиться, а пойдут к ним учиться и найдут работу», — отметил Чернейко.

Сервисы доставки сообщили о нехватке курьеров из-за оттока мигрантов
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Фото:Александр Кряжев/РИА Новости

Ранее сервисы по доставке еды и продуктов сообщили, что столкнулись с нехваткой курьеров. По словам управляющего сервиса igooods Григория Куниса, проблема дефицита курьеров на рынке существует уже последние несколько месяцев. Если раньше половина всех приглашенных кандидатов приходили на собеседование, сейчас этот показатель составляет 20%, указал он.

РБК опросил кадровые агентства, которые специализируются на подборе низкоквалифицированной рабочей силы. Большинство из них подтвердили остроту проблемы. Ее масштаб больше, чем кажется, и ситуация в этом отношении безвыходная, заявил РБК генеральный директор кадрового агентства Staff-Up Олег Лисин.

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«Просто нет людей и все. И никто их не может найти. К нам регулярно обращаются очень крупные игроки типа ОМС или АНКОР с просьбой найти им людей. Если бы я знал способ, то я бы стал самым богатым человеком в России. Но такой способ неизвестен», — пояснил он.

О нехватке рабочих рук сообщили РБК и представители других кадровых агентств, хотя с оттоком мигрантов они связывают проблему лишь частично. «На самом деле, не хватает мигрантов, не хватает рабочих рук. Россияне не хотят идти на эту работу, потому что, как правило, там низкая зарплата», — рассказал директор кадрового агентства «Кадровый резерв» Игорь Демидов.

На проблемы с нехваткой рабочей силы на фоне пандемии жаловались и в других регионах. Об оттоке мигрантов в октябре говорил мэр Москвы Сергей Собянин, по его словам, их стало меньше на 40%, что сказывается на рынке труда и коммунальной сфере.

В Иркутской области депутаты Законодательного собрания призвали региональные министерства разработать программы по привлечению местных рабочих кадров в строительную отрасль. Вице-спикер областного парламента Ольга Носенко заявила, что из-за закрытия границ подрядчики, которые восстанавливают инфраструктуру после прошлогодних паводков, испытывают дефицит рабочей силы и задерживают сдачу объектов.

В Свердловской области также возник дефицит кадров из-за закрытия границ. Как рассказал изданию Znak председатель «Общества таджикской культуры «Сомон» Фарух Мирзоев, в регион успели въехать лишь 70 тыс. мигрантов из Таджикистана из 200 тыс. человек, которые приезжали ранее. «Мы получаем множество обращений, заявок от предприятий. Дефицит чувствуется во всех сферах — и в строительстве, и в сфере ЖКХ, в клининговых компаниях, на производственных и промышленных предприятиях», — отметил он.

Автор
Владислав Гордеев
Санкт-Петербург рабочая сила дефицит мигранты
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