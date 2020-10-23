Власти Петербурга заявили о колоссальном дефиците рабочей силы

Самый большой дефицит низкоквалифицированных рабочих наблюдается в торговле, общепите и строительстве. Причиной оттока из города мигрантов и россиян из других регионов стала пандемия

Власти Петербурга признали, что в городе из-за оттока мигрантов по время эпидемии коронавируса возник большой дефицит низкоквалифицированной рабочей силы. Об этом заявил председатель городского комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко.

«Колоссальный спрос на персонал с очень простой подготовкой, но его мало. Потому что не только иностранные трудовые мигранты постепенно выехали из города. Они, наоборот, остались, потому что из-за пандемии границы закрыты. Однако уехали люди, которые приезжали ранее из других регионов. Их тоже надо кем-то заменять. Поэтому реально имеет место колоссальный дефицит рабочей силы и в сфере общепита, и в сфере торговли, и в сфере строительства», — сказал Чернейко в эфире телеканала «Санкт-Петербург» (цитата по ТАСС).

При этом в городе зарегистрировано около 100 тыс. безработных, большинство из которых были без работы до начала эпидемии.

Их переподготовку вице-губернатор назвал проблемой. «Людей надо готовить так, чтобы их взяли на работу, а таких программ существует не так уж много. Вместе с тем, сейчас правительство приняло решение, и по линии центра опережающей подготовки на город выделена квота 3 228 человек. И здесь мы совместно проводим работу с людьми, которые не просто пойдут к ним учиться, а пойдут к ним учиться и найдут работу», — отметил Чернейко.