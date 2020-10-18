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Собянин оценил готовность Москвы к уборке снега

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Несмотря на сокращение количества мигрантов в Москве, у столичных властей не будет проблем с уборкой улиц зимой. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«В Москве стало заметно, что процентов на 40 меньше мигрантов. Это влияет на рынок труда и на то, что в коммунальной сфере, — на те должности, которые заняты временно. Это ручной труд, лопаты, метла, лом», — сказал Собянин. По его словам, не все москвичи согласятся на такую работу.

«Мы и эту задачу решаем, очень много привлекаем людей из других регионов», — добавил мэр столицы.

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Синоптики обещали в Москве первый снег уже к конце текущей недели. По прогнозам, пока рано говорить о высоте снежного покрова, из-за того что поверхность почвы еще хорошо прогрета. Однако синоптики ожидают снег с дождем.

первый снег уборка снега Сергей Собянин
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