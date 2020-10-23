Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 76,47 (-0,61) Инвестиции, 13:44
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 90,41 (-0,94) Инвестиции, 13:44
Здоровое долголетие: антивозрастные достижения современной медицины РБК и Bayer, 15:18 Власти Москвы назвали самые частые нарушения правил таксистами Авто, 15:10 Набиуллина пришла с брошью-волной на пресс-конференцию ЦБ Финансы, 15:10 ГИБДД в Москве после сбоя решила регистрировать машины без выходных Общество, 15:10 Кодекс чести: как обезопасить компанию от секс-скандалов Pro, 15:01 Собянин разрешил платить за метро со скидкой 50% Общество, 14:54 Meta-luxury в интерьере – новое прочтение роскоши РБК и Visionnaire, 14:49 «Спартак» решил добиваться от Премьер-лиги переноса матча в Ростов Спорт, 14:46 Путин попросил регионы действовать аккуратно с ограничениями из-за COVID Экономика, 14:46 Банк Японии назвал условие выпуска цифровой иены Крипто, 14:45 В Кремле сообщили о контроле над ситуацией с COVID-19 Общество, 14:39 Кремль переадресовал кабмину вопрос маркировки жизненно важных лекарств Общество, 14:30 «Машина времени» объявила дату выхода нового альбома Стиль, 14:29 Эксперты предложили идею развития индивидуального жилищного строительства Партнерский материал, 14:20
Общество ,  
0 

ГИБДД в Москве после сбоя решила регистрировать машины без выходных

Зарегистрировать новый автомобиль в Москве можно будет в любой день недели. Из-за сбоя в электронной системе столичные подразделения ГИБДД будут работать без выходных
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Московские подразделения ГИБДД будут регистрировать автомобили без выходных, сообщается на сайте столичной Госавтоинспекции. Причиной перехода на новый график стал сбой в электронной системе подачи заявлений.

«Прием граждан в отделениях регистрации транспортных средств межрайонных отделов ГИБДД будет осуществляться ежедневно», — говорится в сообщении.

В ГИБДД попросили граждан планировать посещение подразделений с учетом большого потока посетителей по утрам.

Утром 23 октября «Коммерсантъ» сообщал, что москвичи сообщили о массовом сбое сервисов ГИБДД, из-за которого автовладельцы «вынуждены отстаивать многочасовые очереди в офисах автоинспекции». «На сайтах 
Gosuslugi.ru и mos.ru нельзя выбрать время для посещения: сервисы выдают техническую ошибку», — говорилось в статье.

ГИБДД разъяснила порядок регистрации автотранспорта в МФЦ
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

C 1 января в России начали действовать новые правила регистрации автотранспорта. Ставить машины на учет разрешили у дилера в автосалоне. Чтобы получить номерной знак, обращаться в Госавтоинспекцию при этом не нужно.

Также возможность регистрировать новые автомобили получили заводы-изготовители. Они вместе с дилерами работают с нужными для регистрации документами от имени владельцев и передают их в автоинспекцию через портал госуслуг. Для проведения операций доверенному лицу нужно предъявить оригинал паспорта собственника или нотариально заверенную доверенность.

Читайте на РБК Pro
Закат бюрократии: почему компаниям пора избавляться от лишних начальников Пять полезных в карьере личных недостатков Коворкинг в горах: как в США придумали новую модель горнолыжных курортов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен

В августе правительство упростило процедуру регистрации личных автомобилей и других транспортных средств. Теперь услугу можно получить в многофункциональных центрах (МФЦ). Осматривать транспорт там по-прежнему будут сотрудники МВД, а работники МФЦ примут заявление и выдадут готовые документы. Услуга заработала с 29 августа.

Автор
Виктория Полякова
ГИБДД регистрация автомобилей
Материалы по теме
В трех странах ЕАЭС отложили введение электронных паспортов на автомобили
Общество
Эксперты назвали самый популярный автомобиль с пробегом в России
Бизнес
Мишустин разрешил регистрировать автотранспорт в МФЦ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter