ГИБДД в Москве после сбоя решила регистрировать машины без выходных
Московские подразделения ГИБДД будут регистрировать автомобили без выходных, сообщается на сайте столичной Госавтоинспекции. Причиной перехода на новый график стал сбой в электронной системе подачи заявлений.
«Прием граждан в отделениях регистрации транспортных средств межрайонных отделов ГИБДД будет осуществляться ежедневно», — говорится в сообщении.
В ГИБДД попросили граждан планировать посещение подразделений с учетом большого потока посетителей по утрам.
Утром 23 октября «Коммерсантъ» сообщал, что москвичи сообщили о массовом сбое сервисов ГИБДД, из-за которого автовладельцы «вынуждены отстаивать многочасовые очереди в офисах автоинспекции». «На сайтах
Gosuslugi.ru и mos.ru нельзя выбрать время для посещения: сервисы выдают техническую ошибку», — говорилось в статье.