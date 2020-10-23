ГИБДД в Москве после сбоя решила регистрировать машины без выходных

Зарегистрировать новый автомобиль в Москве можно будет в любой день недели. Из-за сбоя в электронной системе столичные подразделения ГИБДД будут работать без выходных

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Московские подразделения ГИБДД будут регистрировать автомобили без выходных, сообщается на сайте столичной Госавтоинспекции. Причиной перехода на новый график стал сбой в электронной системе подачи заявлений.

«Прием граждан в отделениях регистрации транспортных средств межрайонных отделов ГИБДД будет осуществляться ежедневно», — говорится в сообщении.

В ГИБДД попросили граждан планировать посещение подразделений с учетом большого потока посетителей по утрам.

Утром 23 октября «Коммерсантъ» сообщал, что москвичи сообщили о массовом сбое сервисов ГИБДД, из-за которого автовладельцы «вынуждены отстаивать многочасовые очереди в офисах автоинспекции». «На сайтах

Gosuslugi.ru и mos.ru нельзя выбрать время для посещения: сервисы выдают техническую ошибку», — говорилось в статье.