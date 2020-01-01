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В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

С 1 января в России вступил в силу закон, упрощающий порядок государственной регистрации новых автомобилей. Правила регистрации разъяснили в МВД России. 

Согласно изменениям, у дилеров появится возможность ставить машины на учет непосредственно в автосалоне. Для того чтобы получить номерные знаки, покупателю не нужно будет обращаться в ГИБДД, при этом код региона в номере будет привязан к субъекту регистрации владельца автомобиля, отметили в ведомстве.

Также возможность регистрировать новые автомобили появится у заводов — изготовителей транспортных средств. Вместе с дилерами они будут работать с необходимыми для регистрации документами от имени владельцев и передавать их в автоинспекцию через портал госуслуг. Для проведения операций доверенному лицу нужно будет предъявить оригинал паспорта собственника или нотариально заверенную доверенность. Также законом предусмотрено нанесение на автомобили дополнительной маркировки. Как отметили в МВД, это позволит «однозначно идентифицировать» машины с измененной историей и избавит покупателей от повторных проверок.

Машину собственника, чей возраст не достиг 16 лет, будут оформлять на одного из родителей, опекуна или попечителя. По достижении указанного возраста владелец сможет перерегистрировать транспортное средство.

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении порядка регистрации новых автомобилей 3 августа 2018 года. 

Теги: регистрация автомобилей, закон, ГИБДД
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