Общество , 21 авг, 12:15
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Мишустин разрешил регистрировать автотранспорт в МФЦ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о регистрации транспортных средств в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Документ опубликован на сайте правительства.
«Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов», — говорится в пояснительной записке к документу.
При регистрации автомобиля сотрудники МВД будут работать на территории МФЦ, однако заявитель будет иметь с ними дело только для осмотра транспортного средства. Принимать заявления и выдавать готовые документы будут сотрудники МФЦ.
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