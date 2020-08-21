Мишустин разрешил регистрировать автотранспорт в МФЦ

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о регистрации транспортных средств в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Документ опубликован на сайте правительства.

«Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов», — говорится в пояснительной записке к документу.

При регистрации автомобиля сотрудники МВД будут работать на территории МФЦ, однако заявитель будет иметь с ними дело только для осмотра транспортного средства. Принимать заявления и выдавать готовые документы будут сотрудники МФЦ.

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