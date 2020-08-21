Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 73,77 (+0,53) Инвестиции, 20 авг, 13:16
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 87,43 (+0,02) Инвестиции, 20 авг, 13:16
ЦБ аннулировал лицензию работавшего с 1994 года банка Финансы, 12:32 РБК Pro: ваш контрагент готовится к банкротству. Что делать Pro, 12:20 Главврач назвал условие для перевозки Навального в Германию на лечение Политика, 12:19 Мишустин разрешил регистрировать автотранспорт в МФЦ Общество, 12:15 Плавучий кинотеатр открыли в Тель-Авиве Стиль, 12:14 Льготная ипотека под 6,5%: реальные ставки, условия, нюансы Недвижимость, 12:00 Автозаводы в Беларуси бастуют. Что на них вообще выпускают Авто, 11:56 За год из Китая через криптовалюты вывели $50 млрд Крипто, 11:54 В Москве зарегистрировали 690 новых случаев заражения COVID-19 Общество, 11:51 Переиграть тролля: как брендам отвечать на грубые комментарии Pro, 11:50 Опыт бизнеса: что важно при выборе компьютера РБК и Intel vPro, 11:48 Волейбольный Кубок Победы в Казани отменен из-за коронавируса Спорт, 11:44 В омской больнице заявили о поставленном Навальному диагнозе Политика, 11:19 Соратники Навального попросят ЕСПЧ запретить России мешать его перевозке Политика, 11:14
Общество ,  
0 

Мишустин разрешил регистрировать автотранспорт в МФЦ

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о регистрации транспортных средств в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Документ опубликован на сайте правительства.

«Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов», — говорится в пояснительной записке к документу.

При регистрации автомобиля сотрудники МВД будут работать на территории МФЦ, однако заявитель будет иметь с ними дело только для осмотра транспортного средства. Принимать заявления и выдавать готовые документы будут сотрудники МФЦ.

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter