В Госавтоинспекции объявили о начале регистрации автомобилей в МФЦ

С 29 августа в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ) можно будет поставить на учет автомобиль. Об этом сообщает Госавтоинспекция, передает ТАСС.

«Госавтоинспекция обращает внимание, что сотрудники МФЦ будут осуществлять лишь прием и выдачу документов и государственных регистрационных знаков» — пояснили в ГИБДД.

Кроме того, Госавтоинспекция отметила, что все административные процедуры, которые связаны с осмотром автомобиля, проверкой, оформлением регистрационных документов и присвоением регистрационных номеров, будут дальше осуществляться через ГИБДД.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о регистрации транспортных средств в МФЦ. Нововведение появилось в связи с запуском национальной программы «Цифровая экономика РФ», в рамках которой 70% всех госуслуг должны быть оцифрованы к 2024 году.

