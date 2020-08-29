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В Госавтоинспекции объявили о начале регистрации автомобилей в МФЦ

С 29 августа в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ) можно будет поставить на учет автомобиль. Об этом сообщает Госавтоинспекция, передает ТАСС.

«Госавтоинспекция обращает внимание, что сотрудники МФЦ будут осуществлять лишь прием и выдачу документов и государственных регистрационных знаков» — пояснили в ГИБДД.

Кроме того, Госавтоинспекция отметила, что все административные процедуры, которые связаны с осмотром автомобиля, проверкой, оформлением регистрационных документов и присвоением регистрационных номеров, будут дальше осуществляться через ГИБДД.

ГИБДД разъяснила порядок регистрации автотранспорта в МФЦ
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Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о регистрации транспортных средств в МФЦ. Нововведение появилось в связи с запуском национальной программы «Цифровая экономика РФ», в рамках которой 70% всех госуслуг должны быть оцифрованы к 2024 году.
 

К 2021 году в электронном виде будет большинство коммуникаций с государством для оформления медицинских справок и страховок, регистрации бизнеса, подачи заявлений и получения паспортов и других госуслуг.

Теги: ГИБДД, Автомобили, МФЦ
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