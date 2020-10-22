Власти Петербурга предупредили об отказе в проезде без масок с 26 октября

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Власти Санкт-Петербурга разрешили с 26 октября отказывать в проезде на общественном транспорте пассажирам без масок в связи с распространением коронавируса, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу администрации города. Это же касается и поездок в такси.

Кроме того, водители и кондукторы в общественном транспорте, а также таксисты обязаны надевать маски. Последние должны быть в маске, если в салоне находится пассажир.

В конце сентября власти обязали жителей носить маски и перчатки в общественном транспорте, а также такси и каршеринге. В комитете по транспорту города сообщали, что пассажиров без средств защиты не будут пускать.