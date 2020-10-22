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Власти Петербурга предупредили об отказе в проезде без масок с 26 октября

Фото:Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Власти Санкт-Петербурга разрешили с 26 октября отказывать в проезде на общественном транспорте пассажирам без масок в связи с распространением коронавируса, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу администрации города. Это же касается и поездок в такси.

Кроме того, водители и кондукторы в общественном транспорте, а также таксисты обязаны надевать маски. Последние должны быть в маске, если в салоне находится пассажир.

В России за сутки коронавирусом заразились почти 16 тыс. человек
Общество
Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

В конце сентября власти обязали жителей носить маски и перчатки в общественном транспорте, а также такси и каршеринге. В комитете по транспорту города сообщали, что пассажиров без средств защиты не будут пускать.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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<5000
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<15 000
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от 15 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 22 октября, в Петербурге за последние сутки выявлено 697 случаев заболевания COVID-19, 24 человека умерли, выздоровели 349.

Всего с начала эпидемии в городе коронавирусом заразились 54 668 человек, 3533 умерли, вылечились 34 897.

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