В Петербурге запретили ночную работу общепита на месяц и ввели QR-коды

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Работа всех заведений общепита в Санкт-Петербурге в ночное время запрещается до 29 ноября, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Все заведения должны получить уникальный QR-код, который подтвердит их соответствие требованиям безопасности.

Ограничения будут введены с 26 октября. Приостановка работы в ночное время не коснется только тех заведений, которые расположены на территории АЗС, вокзалов и аэропорта. Проведение мероприятий в заведения запрещено в любое время.

Кроме того, для заведений общепита в городе вводится система QR-кодов, схожая с Московской, хотя и не предполагающая регистрации посетителей. «Всем организациям и индивидуальным предпринимателям вне зависимости от видов экономической деятельности необходимо принять стандарт безопасности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, а также получить уникальный QR-код, подтверждающий соответствие деятельности организации или индивидуального предпринимателя требованиям такого стандарта», — говорится в постановлении. Это код, как и в Москве, бары, рестораны и кафе должны размещать при входе на видном месте.

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