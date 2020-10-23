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Эксперты назвали нуждающиеся в работниках сферы

В третьем квартале 2020 года резко вырос спрос на маркетологов, финансистов, страховщиков и айтишников. А вот на госслужбе вакансий все меньше
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В течение третьего квартала 2020 года, после снятия большинства карантинных ограничений, общее количество вакансий выросло на 16%. Это значит, что бизнес взял курс на восстановление, говорят авторы исследования рынка труда (есть в распоряжении РБК), проведенного сервисом «Работа.ру».

Кого ищет работодатель

За июль—сентябрь по сравнению со вторым кварталом резко вырос спрос на специалистов в маркетинге и рекламе (рост на 86%), в области финансов и страхования (плюс 80%), в ИТ и телекоме (плюс 73%). Также работники нужны в агропроме и в целом на производстве (плюс 65%), в сфере услуг (плюс 55%). Усилилась и потребность в строителях, а также в работниках индустрии красоты и здоровья (плюс 35% в обеих сферах). В торговле люди тоже нужны, но спрос тут вырос всего на 9%.

Что же касается тех вакансий, количество которых стало сокращаться, то наибольшее падение заметили в сферах культуры, образования и госслужбы (минус 29%), в отрасли транспорта и логистики (минус 18%), а также в сфере офисных служб и бизнес-услуг (минус 1%).

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Всего количество вакансий по сравнению с карантинным вторым кварталом увеличилось на 16%. Авторы исследования считают это признаком того, что бизнес, несмотря на сложности, взял курс на восстановление. Подтверждение они видят и в следующих показателях: 36% работодателей заявили, что они частично восстановили производство, а еще 16% — что полностью восстановили свой бизнес.

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Около 26% работодателей считают, что для полного восстановления им нужно еще полгода, 33% — около года, 32% — больше одного года.

Что ищут работники

Авторы исследования подчеркивают, что соискатели сейчас ищут стабильность и постоянный заработок. Главное для них — чтобы новая работа осталась с ними, несмотря на кризис.

Что касается удаленной работы, то 25% работников хотели бы так трудиться всегда. Не против так поработать до трех месяцев — 18%, не более месяца — 20%, а вот 37% опрошенных совсем не рассматривают для себя дистанционный формат.

В третьем квартале по сравнению со вторым новых резюме стало на 1% меньше. Исследователи делают вывод, что соискательская активность снизилась, хотя и незначительно.

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Фото:Joe Giddens / PA / ТАСС

Число размещенных резюме сильнее всего сократилось у представителей сфер культуры, образования и госслужбы (минус 21%), работников индустрии красоты и здоровья, айтишников и представителей сферы телекома (минус 14%). За ними в рейтинге следуют офисные специалисты, рекламщики, журналисты, а также работники сферы услуг (минус 13%).

Портрет соискателя

Женщин и мужчин среди искавших работу в третьем квартале было почти поровну — 50,1 и 49,9% соответственно.

Возраст самых активных соискателей — 35–45 лет, на них приходится 25% созданных резюме. Такие люди чаще всего ищут работу в логистике и транспортной отрасли, строительстве, на производстве, а также в агропромышленном комплексе. Их доля во всех этих сферах суммарно составила 31%.

Следом по количеству резюме идут потенциальные работники, которым 23–30 лет (19%). Такие соискатели чаще ищут работу в маркетинге и ИТ-сфере (26%), а также в торговле (26%).

Молодежь 16–23 лет создала за отчетный период столько же резюме (19%). Популярные сферы деятельности у них тоже похожи: маркетинг и ИТ (22%), сфера торговли (28%). Еще 26% ищут работу без опыта.

Чаще всего соискатели указывают в резюме среднее профессиональное образование (19%), среднее (14%) и высшее (специалитет; 9%). На россиян приходится подавляющее большинство резюме (75%). Граждане Киргизии — на втором месте (3%), на третьем — граждане Узбекистана (2%).

Работа в регионах

Больше всего в третьем квартале выросла активность соискателей из Краснодарского края (плюс 16% резюме), это связано с поисками работы на летний период, пишут исследователи. На втором месте Москва (плюс 8%), на третьем — Новосибирск (плюс 5%). Также в топе — Нижний Новгород, где число резюме увеличилось на 3%. А вот Петербург по этому показателю ушел в минус, там количество резюме по сравнению с предыдущим кварталом упало на 1%.

Что же касается предложений работы, то первые две строчки предсказуемо заняли Москва и Петербург. За ними — Тюмень, Нижний Новгород и Саратов.

В этих городах самыми популярными вакансиями стали предложения для укладчиков, грузчиков и уборщиков. Также в Тюмени, Нижнем Новгороде и Саратове нужны были преподаватели математики и педагоги дополнительного образования. В Петербурге исследователи отметили высокий спрос на сотрудников торговых залов.

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По словам коммерческого директора сервиса «Работа.ру» Владимира Корицкого, первая волна коронавируса еще долго будет иметь последствия. Свое влияние окажет и осенний рост заболеваемости. Бизнесу придется адаптироваться под новые условия. Многие компании сразу ощутили потребность в переориентировании в сторону интернет-технологий.

Этот тренд подтверждает и рост числа новых вакансий в ИТ-сфере, говорит специалист. «Растет и актуальность интернет-образования: соискатели, которые почувствовали незащищенность и неуверенность в завтрашнем дне, всерьез задумались о смене профессии и переходе в диджитал-индустрию», — отмечает он.

Корицкий добавил, что компаниям, которым приходится конкурировать за лучшие кадры, также нужно хорошо проработать систему мотивации, в том числе и нематериальной. Это, по его словам, поможет создать бренд надежного и стабильного работодателя.

Автор
Максим Ярыгин
работа вакансии работодатели рынок труда исследование
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