Отели предложили аренду номеров в Москве для работы на удаленке

Работающие в Москве международные гостиничные операторы официально запустили новую услугу — аренду номеров под офисы для работающих в удаленном режиме. После сентябрьского оживления загрузка отелей в октябре вновь стала падать

Фото: Radisson Hotels / Facebook

Новое предложение, как выяснил РБК, запустили гостиничные операторы Accor и Radisson Hotel Group.

Услуга «офис в отеле» на этой неделе стала доступна для бронирования на сайте для 43 гостиниц в России, сообщил директор по продажам группы Accor в России, Грузии и странах СНГ Антон Коронелли. Предложение действует как в отелях средней ценовой категории (бренды Ibis и Mercure), так и в люксовых (SO/ и Mövenpick). При брони «офиса в отеле» гость может пользоваться гостиничным номером в качестве личного офиса с 9 до 18 часов.

В свою очередь, Radisson Hotel Group предлагает клиентам так называемые гибридные номера: как уточнил вице-президент российского офиса группы Мачек Мязек, за счет дополнительного технического оборудования эти номера представляют собой сочетание офиса и гостиничного номера. Забронировать такие номера можно как только на дневное время, так и с ночевкой в двух отелях Radisson Blu в Москве.

Практика привлечения постояльцев для работы в отелях уже активно используется в США, Южной Америке и Европе. Например, MGM Resorts International предлагает в своих отелях в Лас-Вегасе пакет Viva Las Office, в который входит не только офис в номере, но и массаж после рабочего дня.