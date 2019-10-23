Генпрокуратура предложила запретить СМИ освещать преступления подростков

Генпрокуратура хочет запретить публиковать материалы о преступлениях подростоков, чтобы исключить повторение таких ситуаций. Для этого ведомство предлагает изменить закон о СМИ

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Генпрокуратура предложила запретить публиковать в СМИ материалы о преступлениях несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу управления Генпрокуратуры по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Марину Зайцеву.

По ее словам, ограничить доступ к информации нужно для того, чтобы подобные преступления не повторялись. «Нельзя рассказывать о способах, как, что происходило с несовершеннолетними», — объяснила Зайцева.

Ведомство также провело проверку в связи с распространением информации о криминальной субкультуре, в том числе движения АУЕ среди подростков в Забайкалье и других регионах. По ее результатам выяснилось, что «приверженность криминальной субкультуре распространяется очень быстро через интернет», отметила Зайцева.

За несколько месяцев проверки по обращениям Генпрокуратуры заблокировали более 7 тыс. сайтов. Ведомство предложило Министерству цифрового развития и массовых коммуникаций внести изменения в закон о СМИ. Кроме того, считает Зайцева, нужно возложить ответственность и на провайдеров за распространение такой информации.