Что случилось за день. Главные новости РБК

Госдума в первом чтении одобрила бюджет на 2020–2022 годы
Проект федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021–2022 годов поддержали 353 депутата, еще 62 выступили против. На все три года в нем заложен профицит: 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 и 0,2% ВВП в 2022.
- Согласно документу, доходы в 2020 году составят 20,4 трлн руб., а расходы — 19,5 трлн руб. В 2021 году доходы увеличатся до 21,2 трлн руб., расходы — до 20,6 трлн руб., а в 2022 году ожидается 22,1 трлн руб. доходов и 21,8 трлн руб. расходов.
- На нацпроекты в 2020 году предлагают направить почти 2 трлн руб. из федерального бюджета, сейчас расходование средств на эти цели запаздывает — по словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, на 17 октября было использовано только 59% заложенных в этом году средств.
- Аудиторы Счетной палаты отмечали, что расходы на образование и здравоохранение в проекте бюджета заложены на уровне, который значительно ниже, чем в странах «большой семерки».
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