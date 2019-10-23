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Что случилось за день. Главные новости РБК
Бюджет на ближайшие три года, ухудшение прогноза по росту банковской системы России, задержание Билалова, самый эффективный руководитель в мире — главные новости в обзоре РБК
Дженсен Хуан (Фото: Rick Wilking / Reuters)

Госдума в первом чтении одобрила бюджет на 2020–2022 годы

Проект федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021–2022 годов поддержали 353 депутата, еще 62 выступили против. На все три года в нем заложен профицит: 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 и 0,2% ВВП в 2022.

  • Согласно документу, доходы в 2020 году составят 20,4 трлн руб., а расходы — 19,5 трлн руб. В 2021 году доходы увеличатся до 21,2 трлн руб., расходы — до 20,6 трлн руб., а в 2022 году ожидается 22,1 трлн руб. доходов и 21,8 трлн руб. расходов.
  • На нацпроекты в 2020 году предлагают направить почти 2 трлн руб. из федерального бюджета, сейчас расходование средств на эти цели запаздывает — по словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, на 17 октября было использовано только 59% заложенных в этом году средств.
  • Аудиторы Счетной палаты отмечали, что расходы на образование и здравоохранение в проекте бюджета заложены на уровне, который значительно ниже, чем в странах «большой семерки».

Moody’s ухудшило прогноз по росту банковской системы России

Международное рейтинговое агентство изменило прогноз для российского банковского сектора с «позитивного» на «стабильный».

  • В ближайшие год–полтора улучшению ситуации в секторе будет мешать слабый рост экономики России, считают аналитики — прогноз по реальному ВВП России в 2019 году понизили с 1,6 до 1,2%.
  • Доля проблемных активов в российской банковской системе в ближайшие 12–18 месяцев не изменится и будет составлять чуть меньше 10% от общего объема кредитов. В 2018 году таких кредитов было 9,8%, в 2017 — 11,1%, а в 2016 — 11,9%.
  • Возврат ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики и жесткая конкуренция помогут дальнейшему снижению ставок, отметили в Moody’s.

США объяснили причину задержания бывшего главы «Курортов Северного Кавказа»

Причиной задержания Ахмеда Билалова стало нарушение правил пребывания в США — он приехал туда в 2016 году не в качестве иммигранта и не уехал в срок.

  • Помимо работы в «Курортах Северного Кавказа» Билалов занимал пост вице-президента Олимпийского комитета России. Он покинул обе должности и уехал из страны после того, как президент Владимир Путин раскритиковал его за затягивание сроков и рост стоимости строительства объектов к Олимпиаде.
  • В 2013 году Билалова заподозрили в причастности к необоснованным затратам на поездки руководства «Курортов Северного Кавказа» за рубеж «с использованием предметов роскоши».
  • По данным Генпрокуратуры, для перелетов Билалова заказывали чартеры стоимостью около 80 млн руб.

Harvard Business Review назвал самого эффективного руководителя в мире

Им стал сооснователь, президент и гендиректор NVIDIA Дженсен Хуан. В 2018 году он занимал второе место, а в 2017 — третье. В HBR учитывали финансовые результаты, а также показатели социальной и корпоративной ответственности (ESG).

  • Хуану 56 лет, он основал NVIDIA в 1993 году, его компания занимается производством видеокарт.
  • Капитализация NVIDIA превышает $118 млрд, а личное состояние основателя компании Forbes оценивает в $4,6 млрд.
  • В HBR изменили методику — раньше ESG определяли итоговый рейтинг только на 20%, теперь — на 30%. Из-за этого из топ-100 пропал, например, основатель Amazon Джефф Безос.
Автор: Константин Нагаев
Теги: бюджет, Moody 's, Ахмед Билалов, Nvidia
Материалы по теме
Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на 2020–2022 годы
Экономика
Moody's ухудшило прогноз по росту российской банковской системы
Финансы
США объяснили задержание Ахмеда Билалова
Общество
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