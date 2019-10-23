Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Бюджет на ближайшие три года, ухудшение прогноза по росту банковской системы России, задержание Билалова, самый эффективный руководитель в мире — главные новости в обзоре РБК

Дженсен Хуан (Фото: Rick Wilking / Reuters)

Госдума в первом чтении одобрила бюджет на 2020–2022 годы

Проект федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021–2022 годов поддержали 353 депутата, еще 62 выступили против. На все три года в нем заложен профицит: 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 и 0,2% ВВП в 2022.

Согласно документу, доходы в 2020 году составят 20,4 трлн руб., а расходы — 19,5 трлн руб. В 2021 году доходы увеличатся до 21,2 трлн руб., расходы — до 20,6 трлн руб., а в 2022 году ожидается 22,1 трлн руб. доходов и 21,8 трлн руб. расходов.

На нацпроекты в 2020 году предлагают направить почти 2 трлн руб. из федерального бюджета, сейчас расходование средств на эти цели запаздывает — по словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, на 17 октября было использовано только 59% заложенных в этом году средств.

Аудиторы Счетной палаты отмечали, что расходы на образование и здравоохранение в проекте бюджета заложены на уровне, который значительно ниже, чем в странах «большой семерки».

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