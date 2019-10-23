Moody's ухудшило прогноз по росту российской банковской системы

Международное рейтинговое агентство Moody's поменяло прогноз с позитивного на стабильный. Структурные проблемы в экономике ухудшают перспективы банков

Фото: Андрей Любимов / РБК

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз для российского банковского сектора с «позитивного» на «стабильный», говорится в отчете агентства, поступившем в РБК.

Слабый рост экономики будет препятствовать улучшению ситуации в банковском секторе в ближайшие год-полтора, считают аналитики Moody's. «Российская экономика продолжает испытывать ряд проблем, из-за чего наш прогноз по росту реального ВВП страны на 2019 год был понижен с 1,6 до 1,2%», — приводит агентство слова своего старшего кредитного эксперта Ольги Ульяновой. Слабая покупательская способность населения сдержит потребление, что в свою очередь негативно скажется на обрабатывающей промышленности и торговле, отмечает Moody's. Кроме того, доступ к зарубежным рынкам капитала ограничивают санкции, и экономика зависима от государственной поддержки: долю госсектора в экономике агентство оценивает в 40–50%.

В 2020 году потенциал роста экономики также останется низким (1,5%), считают в Moody's, но банковский сектор будет поддержан гибкой денежно-кредитной политикой ЦБ, относительно стабильным обменным курсом и ростом государственных расходов.

Риски банковской системы

Доля проблемных кредитов в банковской системе в ближайшие 12–18 месяцев практически не изменится и будет колебаться на уровне чуть ниже 10% от общего объема кредитов, а снизиться может максимум до 9,4%. Это относительно высокий показатель по сравнению с другими развивающимися рынками, замечает Moody's. В 2018 году доля проблемных кредитов в российских банках составляла 9,8%, в 2017-м — 11,1%, в 2016-м — 11,9%.

Некоторые из проблемных кредитов, возникших во время финансового кризиса 2014–2016 годов, вернулись в категорию работающих, другие урегулированы или списаны. Часть проблемных долгов три санированных в 2017 году частных банка («Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк) передали в банк непрофильных активов «Траст». Тем не менее значительная часть проблемных кредитов, в основном корпоративных, останется на балансах банков, считают в агентстве.

Банки достигли хорошего уровня покрытия проблемных ссуд резервами на возможные потери, замечают в агентстве: кредитные потери (рассчитываются как отношение уровня резервов на возможные потери к объему портфеля) в 2019 и 2020 годах будут на докризисных уровнях — 1,2%. Это заметно ниже, чем, например, в 2017 году (3,5%).

Быстрый рост розничного кредитования на фоне стагнации доходов населения и роста долгового бремени заемщиков создает риск ухудшения качества активов банков, отмечают аналитики Moody's. Однако в агентстве не считают, что это неизбежно: до сих пор качество выдаваемых потребительских кредитов было хорошим — только 2% займов, выданных в 2018 году, имели просрочку выше 90 дней. Кроме того, ЦБ пошел на превентивные меры для охлаждения рынка — с 1 октября ввел в регулирование показатель долговой нагрузки заемщика. Это замедлит рост розничного кредитования до 20% в 2019 году и до 15% в 2020-м, ожидают в Moody's.

В целом российский банковский сектор наряду с индийским отличается самым низким качеством активов среди крупнейших развивающихся рынков, следует из доклада.