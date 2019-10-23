Киев предупредил о сбое отопления городов из-за отказа России от транзита

Несколько украинских городов останется без отопления, если Россия с 1 января прекратит транзит газа через Украину. Договор заканчивается в конце года, стороны до сих пор не подписали нового документа

Фото: Vincent Mundy / Bloomberg

Несколько городов Украины могут остаться без отопления, если Россия прекратит транзит газа с 1 января 2020 года. Об этом во время брифинга заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Трансляцию вел телеканал TCH.

По его словам, у Украины достаточно запасов газа, чтобы обеспечить отопление, но из-за особенностей газотранспортной системы (ГТС) в небольших городах могут быть временные проблемы. «Мы о них заранее знаем, поэтому я думаю, что никаких внештатных ситуаций не будет», — заключил Гончарук.

Срок договора на поставки газа истекает 31 декабря, однако стороны до сих пор не заключили нового контракта. От покупки российского газа Украина отказалась еще в ноябре 2015 года и сейчас закупает его по реверсной схеме: топливо Киеву продают европейские страны, которые закупают его у России. Поставки при этом идут по газотранспортной системе Украины.

Москва предлагала Киеву продлить контракт на год, но, по словам главы российского Минэнерго Александра Новака, украинская сторона не отреагировала на это. После трехсторонних переговоров с участием Евросоюза в сентябре министр энергетики Украины выразил надежду на то, что договориться о транзите газа удастся после 2019 года.