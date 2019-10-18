«Нафтогаз» потребует у России $11 млрд за прекращение транзита газа

В ответ на слова главы «Газпрома» о необходимости отказаться от судебных споров для заключения нового контракта топ-менеджер «Нафтогаза Украины» анонсировал предъявление новых требований

Юрий Витренко (Фото: Юрий Витренко / Facebook)

Компания «Нафтогаз Украины» направит иск к «Газпрому» для компенсации возможных потерь от прекращения транзита российского газа в Европу. Об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«1 ноября мы вышлем «Газпрому» наши исковые требования на сумму более $11 млрд», — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Так представитель «Нафтогаза» прокомментировал слова главы «Газпрома» Алексея Миллера, который на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым сказал, что до заключения с Украиной нового контракта необходимо урегулировать все судебные споры.

«Мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны и была бы подведена черта под всей этой историей», — отметил Миллер.