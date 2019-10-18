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«Нафтогаз» потребует у России $11 млрд за прекращение транзита газа
В ответ на слова главы «Газпрома» о необходимости отказаться от судебных споров для заключения нового контракта топ-менеджер «Нафтогаза Украины» анонсировал предъявление новых требований
Газпром GAZP ₽227,97 -0,01% Купить
Юрий Витренко (Фото: Юрий Витренко / Facebook)

Компания «Нафтогаз Украины» направит иск к «Газпрому» для компенсации возможных потерь от прекращения транзита российского газа в Европу. Об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«1 ноября мы вышлем «Газпрому» наши исковые требования на сумму более $11 млрд», — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Так представитель «Нафтогаза» прокомментировал слова главы «Газпрома» Алексея Миллера, который на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым сказал, что до заключения с Украиной нового контракта необходимо урегулировать все судебные споры.

«Мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны и была бы подведена черта под всей этой историей», — отметил Миллер.

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Глава «Газпрома» также сообщил, что Россия может поставлять на Украину газ по цене на 20% ниже той, по которой Киев получает его реверсными поставками из Европы.

«Подтверждаю, что цена на импортный газ для Украины может быть на 20% ниже», — прокомментировал Витренко. Однако, по его словам, для этого нужно не заключение контракта с «Газпромом», а отказ последнего от злоупотреблений доминирующим положением на европейском рынке.

«Необходимо, чтобы «Газпром» не отказывал европейским компаниям в переносе точек передачи газа на границу Украина — Россия. И чтобы «Газпром» предлагал свопы другим газодобывающим компаниям в России, забирая у них газ внутри страны и возвращая его на границе Украина — Россия и выполняя таким образом предусмотренную законодательством России функцию единого экспортного канала. И чтобы «Газпром» перестал фактически блокировать экспорт газа из Средней Азии в Украину и в Европейский союз», — заявил Витренко.

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РБК направил запрос главе пресс-службы «Газпрома» Сергею Куприянову.

Срок действия текущего контракта на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря.

Авторы: Евгений Калюков, Мария Бондаренко
Теги: «Нафтогаз Украины», транзит газа
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