Путин призвал продлить мораторий на плановые проверки для малого бизнеса

Надзорные каникулы нужно продлить для самозанятых граждан и малых предприятий, чья деятельность не связана с высоким риском и безопасностью граждан, завил президент России

Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Владимир Путин предложил продлить так называемые надзорные каникулы для самозанятых граждан и части малых компаний. Такое предложение президент России высказал на форуме, организованном «Опорой России», передает «Интерфакс».

По его словам, постоянный «и даже более жесткий контроль» необходим для компаний с высоким профилем риска. К таким президент отнес предприятия, чья деятельность напрямую затрагивает жизнь и безопасность людей, а также компании, работающие в «специфических сферах и секторах, например, таких, как оборот драгметаллов и камней».

«Для всех остальных малых компаний, для самозанятых граждан предлагаю продлить надзорные каникулы еще на два года», — резюмировал Путин, попросив прав​ительство и Госдуму оперативно принять необходимые решения.

Мораторий на проведение плановых проверок бизнеса был введен с 1 января 2016 года и продлится до конца 2018 года. Правительству неоднократно предлагали продлить мораторий: в частности, в марте 2017 года Минэкономразвития выступило с инициативой сделать его бессрочным, а бизнес-омбудсмен Борис Титов в декабре предлагал ввести мораторий на проверки всех малых и средних предприятий без исключения, если речь не идет об угрозе жизни или здоровью людей.

В марте 2018 году вице-премьер Сергей Приходько поручил Минэкономразвитию и Генпрокуратуре подготовить поправки, которые продлят надзорные каникулы до 2022 года и расширят его действия на средние предприятия.

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