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Треть малого бизнеса столкнулась с нарушениями в ходе проверок
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Треть малого бизнеса столкнулась с нарушениями в ходе проверок
Мораторий на проверки малого бизнеса не мешает чиновникам их проводить. Аналитики MAGRAM Market Research выяснили, что 49% предпринимателей прошли через проверки, а 35% столкнулись с нарушениями при их проведении
Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Исследовательское агентство MAGRAM Market Research в мае 2018 года опросило владельцев и руководителей 2197 компаний малого и среднего бизнеса из всех регионов России и предоставило результаты исследования РБК. 49% опрошенных заявили, что прошли через какие-либо проверки за последний год. По данным MAGRAM Market Research, больше всего проверок проводили налоговые органы (42%), инспекторы пожарной безопасности (40%) и Роспотребнадзор (23%). Исследование, выполненное по поручению уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, подтверждает: почти половина респондентов (42,8%) считают, что административная нагрузка на их бизнес за последний год увеличилась. 48,7% опрошенных предпринимателей проходили за год от одной до шести проверок, несмотря на «надзорные каникулы».

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С 1 января 2016 года по конец 2018 года в России действует мораторий на плановые проверки малого бизнеса и его планируют продлить до 2022 года. И, по данным Минэкономразвития, общее количество проверок бизнеса со стороны федеральных и муниципальных, контролирующих и лицензирующих органов стабильно снижается. Если в 2015 году их прошло 2,4 млн, в 2016 году — 2 млн, то в 2017 году — 1,8 млн. Однако это не значит, что предпринимателей стали реже проверять. Например, управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям за шесть месяцев 2018 года провело 189 плановых проверок и 626 внеплановых, из них в отношении малого бизнеса — 120.

«Официальная статистика оценивает только число проведенных плановых и внеплановых проверок. При этом на федеральном уровне не консолидируется информация о числе дел об административных правонарушениях, возбужденных органами власти без проведения контрольных и надзорных мероприятий, а также о рейдах, контрольных закупках, мониторингах и др.», — объясняет руководитель экспертного центра при уполномоченном по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович. По данным экспертного центра, в 2017 году в реальности было проведено около 10 млн проверок, а в 2018 году эта цифра значительно вырастет — после трагедии в «Зимней вишне» и перед чемпионатом мира по футболу контролирующие органы стали проводить проверки чаще.

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35%, опрошенных MAGRAM Market Research предпринимателей, столкнулись с какими-либо нарушениями со стороны проверяющих чиновников. Чаще всего они запрашивали документы, не предусмотренные законодательством или избыточное количество документов (43% респондентов), выписывали штрафы вместо предупреждений (37%), предвзято относились (33%), требовали приобрести платные услуги каких-либо коммерческих организаций (32%), затянули сроки проверок (27%).

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По словам Марии Блудян, вице-президента «Опоры России», российское законодательство предъявляет предпринимателям более 2 млн разнообразных требований, которые прописаны в федеральных законах, постановлениях правительства и министерств, указах различных ведомств — в основном на уровне подзаконных актов. «Хочешь — не хочешь, соблюдай — не соблюдай, ты всем правилам соответствовать не будешь», — комментирует Блудян.

Автор: Ильмира Гайсина, Николай Гришин.
Теги: проверки бизнеса , нарушения
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