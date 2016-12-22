Бизнес-омбудсмен подготовил для Путина план обеления «гаражной экономики»

Индивидуальных предпринимателей нужно освободить от отчетности, патенты для них удешевить, а внимание МВД ограничить. Такой план по обелению «гаражной экономики» для президента подготовил бизнес-омбудсмен Борис Титов

Борис Титов (Фото: Сергей Бобылев / «Коммерсантъ»)

В России необходимо создать новую организационно-правовую форму бизнеса: индивидуальный предприниматель без права найма работников. Для таких ИП нужно отменить отчетность, а проверки надзорных органов и административная ответственность должны быть для них как для физических, а не юридических лиц. Такие предложения содержатся в концепции программы по обелению «гаражной экономики», которую уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов подготовил к заседанию Госсовета (в среду, 27 декабря, его проведет президент Владимир Путин). Презентация концепции есть у РБК.

Снизить цену патента и штрафы

Титов (21 декабря Партия роста выдвинула его кандидатом в президенты России) выступает за то, чтобы снизить для таких предпринимателей платежи за патенты до 10 тыс. руб. в год (это предлагаемая максимальная планка). Сейчас, например, в Москве цена патента для ведения бизнеса может колебаться от 1,5 тыс. до 50 тыс. руб. в месяц (в зависимости от вида деятельности и административно-территориальной единицы).

Для малого и среднего бизнеса нужно вдвое снизить штрафы по КоАП, а также ввести мораторий на проверки всех МСП без исключения, если речь не идет об угрозе жизни или здоровью, считает Титов (сейчас малый бизнес в России также находится на «надзорных каникулах», но они касаются только плановых проверок, предусмотрены разного рода исключения). В отношении предпринимателей также следует ограничить оперативную-разыскную деятельность МВД и следственные действия: проводить обыски лишь в присутствии уполномоченных по защите прав предпринимателей, отказаться от помещения бизнесменов в СИЗО при расследовании уголовных дел.

Доля работников в России, вовлеченных в некриминальный (не связанный с незаконной деятельностью) теневой рынок труда (включая самозанятых, то есть неофициальных индивидуальных предпринимателей), в этом году составила 44,8% (около 33 млн человек), подсчитывал Центр социально-политического мониторинга РАНХиГС. Это работники, которые не оформляют взаимоотношения с работодателями или уполномоченными органами при основной или дополнительной занятости, а также те, кто официально трудоустроен, но получает часть зарплаты в конвертах. Теневая занятость в этом году начала расти впервые после небольшого спада, который наблюдался в последние годы.

Недоверие к государству сложно разрушить

Еще одно предложение — с помощью налоговых вычетов компенсировать бизнесу траты на новую инфраструктуру и контрольную технику, которая вводится по инициативе государства. В качестве примеров бизнес-омбудсмен приводит закупки техники для повышения прозрачности уплаты налогов, внедрение электронных касс, чипирование шуб, систему «Платон» и т.д.

Со стороны микробизнеса существует «глубокое недоверие» к государству, отмечает научный руководитель Лаборатории исследований предпринимательства Высшей школы экономики Александр Чепуренко. Все помнят, как в 2013 году вдвое вырос размер фиксированных обязательных социальных взносов для ИП, из-за чего многие закрылись или ушли в тень, говорит эксперт. Тех, кому государство один раз уже показало, что может передумать, переубедить будет сложно, предупреждает он. Например, внедрение ККТ, пусть даже по льготной схеме, ведет к прозрачности для государства, а через пару лет власти могут изменить условия работы бизнеса для поддержки бюджета, рассуждает Чепуренко.

Программа «0%»

Титов предлагает обеспечить малому и среднему бизнесу доступ к финансированию, предоставляя предприятиям ссуду на начало бизнеса в размере 1 млн руб. (под личную гарантию предпринимателя). Кредиты под проектное финансирование МСП нужно субсидировать до 5% годовых, а программу «6,5%» (предусматривает выдачу кредитов по пониженным ставкам, которые, впрочем, пока не достигают 6,5%) превратить в «0%» для малого бизнеса, полагает омбудсмен.

Проблема в том, что Корпорация МСП, ответственная за развитие малого бизнеса, нерыночная структура и есть риск получить «фабрику плохих кредитов», указывает Чепуренко, «что-то типа ВЭБа образца 2015 года». Даже если государство решится на такую поддержку, она может привести «к быстрому освоению бюджета и исчезновению бенефициаров», опасается эксперт. Для малого бизнеса нерыночная поддержка зачастую формирует «авантюристские» бизнес-планы, которые могут закончиться неудачей, добавляет он.

Среди других мер из плана Титова — амнистия по ст. 171 (незаконное предпринимательство) и ст. 159 УК РФ (мошенничество) в части, касающейся предпринимательской деятельности. Кроме того, нужно освободить малый бизнес от ответственности за нарушения, совершенные в течение полугода до вступления программы в силу, и списать штрафы по административным правонарушениям, совершенным в сфере предпринимательской деятельности (за исключением иных правонарушений, не связанных с предпринимательской деятельностью, — нарушений ПДД, правонарушений, посягающих на здоровье и на права граждан).

Главным KPI программы следует сделать увеличение числа малых и средних предприятий и занятых в ней работников, говорится в материалах бизнес-омбудсмена. План должен увеличить вклад МСП в ВВП России с 20 до 30% к 2025 году, рабочих мест в этом сегменте — с 26 (18,8 млн) до 45%. «К 2035 году в случае реализации соответствующих мероприятий программы в секторе МСП может быть занято до 60% населения», — приводятся в презентации Титова расчеты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.