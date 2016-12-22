Правительство поменяет требования пожарной безопасности после пожара в ТЦ

МЧС и куратор контрольно-надзорной реформы министр Михаил Абызов назвали первые меры по укреплению пожарной безопасности после трагедии в Кемерово. За состоянием противопожарных систем предложено следить в онлайн-режиме

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Надзор за пожарной безопасностью в России после трагедии в Кемерово нужно «системно менять» — в частности, расширить полномочия МЧС, считают в самом министерстве. О существующих пробелах в государственном пожарном надзоре рассказал замминистра Сергей Кададов во вторник, 27 марта, на заседании проектного комитета по реформе контрольно-надзорной деятельности в Доме правительства, передает корреспондент РБК.

Новые требования нужно разработать оперативно и внести в законодательство, сказал министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов — он курирует в правительстве реформу контроля и надзора. В частности, Абызов предлагает запустить онлайн-мониторинг систем пожарной безопасности на крупных объектах, чтобы можно было в реальном времени следить за состоянием систем оповещения и пожаротушения.

Выводы о причинах трагедии делать пока рано, «никаких поверхностных метаний и шараханий здесь быть не должно», подчеркнул министр. «Тем не менее я прошу два наших ведомства, которые напрямую связаны с произошедшим в части надзора, — это МЧС и Минэкономразвития, — дать свои предложения в части вопросов управления рисками в будущем, которые необходимо учесть в нашем новом законе о госконтроле, который сейчас будет проходить в Госдуме второе чтение», — сказал Абызов.

Мониторинг в реальном времени

Одной из причин гибели людей при пожаре в Кемерово стали закрытые аварийные выходы в ТЦ «Зимняя вишня». Такие нарушения, как запертые эвакуационные пути, относятся к «режимным», сказал замглавы МЧС, соблюдение этих требований сейчас невозможно контролировать в реальном времени. Даже при внеплановой проверке орган пожарного надзора вынужден уведомлять собственников и всех арендаторов как минимум за сутки до прихода инспекторов. По словам Кададова, за это время можно подготовиться к проверке с точки зрения режимных требований, но с уходом инспекторов «все вернется на круги своя», если бизнесу по какой-то причине выгодно не соблюдать эти требования.

«Все эти торговые центры, которые на сегодняшний день в большинстве своем в том же состоянии, как и кемеровский, — с закрытыми перегороженными путями, за сутки приведут все в порядок, запустят систему, которая может им мешает в повседневной жизни, покажут, что все работает, с уходом инспектора вернут все на круги своя», — рассказал замглавы МЧС.

Эту проблему можно решить, включив системы онлайн-мониторинга за пожарной безопасностью в правила строительства крупных объектов, считает Абызов. «Нам надо искать режимы, по которым мы могли бы осуществлять постоянный мониторинг состояния систем пожарной безопасности за счет цифровизации», — сказал министр. «Мы живем в 21 веке, говорим про цифровую экономику. Надо предусмотреть такие требования, чтобы мы могли в дистанционном режиме видеть, включена ли система пожарной безопасности. Нужны элементы простейшего компьютерного мониторинга использования всей противопожарной цепи. Сегодня телеметрия нам все эти возможности дает», — предлагает Абызов. По его словам, такие системы не будут стоить слишком дорого.

«Это не надо делать по всем объектам. По 100-тысячникам, по 50-тысячникам (площадь объектов в квадратных метрах. — РБК) мы могли бы включить эти требования в правила их строительства. Издержки там небольшие. И вы (контрольно-надзорные органы. — РБК) бы не раз в год туда приходили, а каждый день, каждую минуту видели бы на мониторе потоковую информацию о состоянии противопожарных систем», — подчеркнул он.

Вернуть полный контроль МЧС

МЧС предлагает усилить пожарный надзор за многофункциональными комплексами с массовым скоплением людей: проверки таких объектов нужно проводить не реже одного раза в год, заявил Кададов. «Мы уже приняли решение, что в отношении многофункциональных комплексов будем менять степень риска и периодичность [проверок]. На таких многофункциональных сложных объектах, с этажностью, которые представляют собой объекты массового скопления людей, <...> мы должны быть обязательно не реже раза в год», — сказал замглавы МЧС.

Он подчеркнул, что такие проверки должны вестись независимо от надзорных каникул, которые с 2016 года действуют для малого бизнеса. «Даже если [надзорные] каникулы будут, то мы могли бы все осуществлять», — сказал Кададов.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

С 2007 года МЧС не участвует в пожарном надзоре на этапе проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий — эти аспекты находятся в ведении государственного строительного надзора. До конца 2006 года все вопросы пожарной безопасности на всех этапах контролировало МЧС, а сейчас государственный пожарный надзор «приходит» на объект только после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

«Даже если предположить, что инспектор без запрета на каникулы вошел бы в этот торговый центр, то сегодня те нарушения капитального характера, которые были допущены при строительстве, он не смог бы устранить, потому что ему была бы предъявлена проектная документация, согласованная Госэкспертизой и Госстройнадзором. Он бы просто написал рекомендацию и ушел, все замечания касались бы режимного характера», — объяснил Кададов. Он сообщил, что МЧС будет выходить с инициативой вернуть пожарный надзор на этапе проектирования и строительства зданий. Абызов согласился, что этот вопрос нужно проработать.

Приоритет объекту, а не юрлицу

Еще одна проблема, которую высветила трагедия в Кемерово, — несоответствие между объектом, на который должен быть нацелен контроль и надзор (например, торговый центр), и юридическими структурами, которые владеют или управляют объектом. МЧС сталкивается с тем, что в торговых центрах большое количество арендаторов, каждый из которых может быть ИП или малым бизнесом (соответственно, на такие лица распространяются надзорные каникулы). Закон о защите прав юридических лиц не позволяет планировать проверки в отношении объекта — только юрлица.

Запутанная история ТЦ «Зимняя вишня» был открыт в 2013 году в рамках редевелопмента Кемеровского кондитерского комбината. Собственников у ТЦ «Зимняя вишня» много, рассказал ранее РБК Денис Штенгелов, основатель «КДВ Групп» (выпускает снеки под брендами «Кириешки», «Три корочки» и др.). Именно ему принадлежит Кемеровский кондитерский комбинат, который как минимум выступал арендодателем для некоторых крупных операторов сгоревшего торгового центра. МЧС изначально заявило, что ТЦ «Зимняя вишня» не проверялся надзорными органами, потому что «проверка не могла быть проведена из-за надзорных каникул» (действующего с 2016 года моратория на плановые проверки малого бизнеса). В то же время, по сообщению Минэкономразвития, собственником ТРЦ «Зимняя вишня» является ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которое не включено в реестр малого и среднего предпринимательства ФНС. «На него не распространяются надзорные каникулы для малого бизнеса», — сообщили РБК в Минэкономразвития. ООО «Зимняя вишня Кемерово», по данным источников «Интерфакса», является арендатором третьего и четвертого этажей торгового комплекса. Гендиректор и учредитель этой фирма Надежда Судденок была задержана по решению суда. ООО «Зимняя вишня Кемерово» включено в реестр малого бизнеса, но при этом, как следует из данных СПАРК-Интерфакс, в июне 2016 года в этой компании прошла плановая проверка главного управления МЧС по Кемеровской области на предмет пожарной безопасности (несмотря на надзорные каникулы). А в ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» пожарных проверок за последние годы не было, следует из данных Единого реестра проверок.

По мнению Абызова, необходимо ввести двойную систему классификации поднадзорных субъектов: по сложности объекта, его классу опасности и по виду объекта с точки зрения принадлежности и размера предприятия. «Для пожарного надзора, конечно, приоритетом должен являться объект защиты, его сложность, его риск. Риск объекта первичен по отношению к юридическому статусу тех, кто этим объектом пользуется», — сказал министр.

Минэкономразвития все равно считает, что надзорные каникулы должны быть продлены до конца 2022 года, как недавно предложили в правительстве. «Что касается продления надзорных каникул, то мы занимаем последовательную позицию и сейчас еще раз подтверждаем, что мы считаем, что должен быть риск-ориентированный подход. То есть освобождение от контроля не потому, что это малый бизнес, а потому что у тебя низкие риски — это приоритет», — сказал на том же заседании заместитель министра экономического развития Савва Шипов. Дальнейшие меры по усилению надзора на опасных объектах вне зависимости от форм бизнеса будут обсуждаться на этой неделе с руководителями всех деловых объединений, сообщил Абызов.