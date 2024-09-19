Суд продлил на три месяца срок ареста генерала Тимура Иванова
Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, и фигуранта того же дела бизнесмена Сергея Бородина. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Срок содержания под стражей им продлили на три месяца — до 23 декабря 2024 года. Заседание о продлении меры пресечения прошло в закрытом от СМИ и публики режиме.
17 сентября Басманный суд продлил арест третьего фигуранта дела — главы компании «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина. Его обвиняют в даче взятки Иванову. Он также останется в СИЗО до 23 декабря.
Бывшего заместителя министра обороны задержали в апреле 2024 года. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. На следующий день задержали и Бородина.
Они курировали вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства. По данным следствия, Иванов оказывал содействие компаниям, которые взамен бесплатно делали ремонт на его объектах. Иванову вменяют взятку в размере более 1 млрд руб., вину он не признает.
Силовики задержали Владислава Бакальчука
Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube
New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»
Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео
Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца
ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов