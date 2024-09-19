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Аресты генералов ,  
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Суд продлил на три месяца срок ареста генерала Тимура Иванова

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Аресты генералов
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Дело Тимура Иванова

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, и фигуранта того же дела бизнесмена Сергея Бородина. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Срок содержания под стражей им продлили на три месяца — до 23 декабря 2024 года. Заседание о продлении меры пресечения прошло в закрытом от СМИ и публики режиме.

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Сергей Бородин

17 сентября Басманный суд продлил арест третьего фигуранта дела — главы компании «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина. Его обвиняют в даче взятки Иванову. Он также останется в СИЗО до 23 декабря.

Бывшего заместителя министра обороны задержали в апреле 2024 года. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере. На следующий день задержали и Бородина.

Они курировали вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства. По данным следствия, Иванов оказывал содействие компаниям, которые взамен бесплатно делали ремонт на его объектах. Иванову вменяют взятку в размере более 1 млрд руб., вину он не признает.

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Минобороны Басманный суд арест взятка СИЗО
Тимур Иванов фото

Тимур Иванов

экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
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