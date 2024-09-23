 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Иркутской области школьник с молотком и ножом напал на одноклассников

13-летний школьник напал на учеников перед уроком физкультуры, пострадали три человека, одному из них оказали амбулаторную помощь, другие к медикам не обращались. Возбуждено уголовное дело
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В поселке Балаганск Иркутской области школьник с ножом и молотком напал на одноклассников, сообщили источники ТАСС и РЕН ТВ.

По их данным, пострадали три ученика.

«Инцидент произошел в Балаганске во время перемены в школе. Учащиеся готовились к уроку физкультуры. В раздевалке один из школьников с ножом и молотком набросился на одноклассников», — сказал собеседник ТАСС.

Местное управление Следственного комитета сообщило, что после случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более малолетних лиц), ч. 1 ст. 293 УК (халатность). В СК добавили, что угрозы жизни пострадавших нет, а с напавшим работают правоохранительные органы.

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева сообщила, что нападавшему 13 лет. «На профилактических учетах не состоял, сигналов о неблагополучии не было. Воспитывается в полной семье», — уточнила она.

Пострадавшие, по словам омбудсмена, получили незначительные раны, за медицинской помощью обратился только один ребенок.

Балаганск находится более чем в 200 км к северу от Иркутска.

В Думе предложили «курс исправления» для школьных буллеров и их родителей
Общество
Фото:Антон Уницын / РИА Новости

Неделю назад челябинский 13-летний школьник напал на учеников и педагогов с молотком и ножом. Инцидент произошел в школе № 68. Нападавшего задержали.

Пострадали две девочки, мальчик (всем по 13 лет) и 57-летняя учительница биологии. Детей после операций в Челябинске перевезли в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ).

Татьяна Бакальчук сменила фамилию

Times узнала детали «плана победы» Зеленского

Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков

Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины

Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Иркутская область нападение на школу
Материалы по теме
Минздрав рассказал о состоянии челябинских школьников после нападения
Общество
Учительница рассказала о самочувствии после атаки школьника в Челябинске
Общество
Четыре человека пострадали при нападении школьника в Челябинской области
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
В Одессе задержали группу людей, планировавших захват власти в городеПолитика, 12:53
«Может, нас не достанут». Два дня в Рыльске в 30 км от боев. Репортаж РБКОбщество, 12:46
Кремль счел преждевременным комментировать «план победы» ЗеленскогоПолитика, 12:40
Против разгромившего могилу Маслякова завели уголовное делоОбщество, 12:39
Камала Харрис обещала поддержать криптовалюты в случае избранияКрипто, 12:38
Глава «Аэрофлота» назвал сроки появления Wi-Fi в самолетахТехнологии и медиа, 12:38
ЦБ продлил ограничения на денежные переводы за границуФинансы, 12:28
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Карпин вызвал критиковавшего матчи сборной Глушенкова на октябрьский сборСпорт, 12:23
В Иркутской области школьник с молотком и ножом напал на одноклассниковОбщество, 12:23
В Одессе назвали кадры силовой мобилизации снятыми «по заказу»Политика, 12:17
Правительство одобрило введение наказания для иностранцев за русофобиюПолитика, 12:15
На «Иви» начали выходить продолжения популярных турецких сериаловLife, 12:07
79-летний солист и автор песен ABBA Бьёрн Ульвеус женился в третий разLife, 12:06
Nauka разработала и внедрила систему экологического контроля «ЭКО-СВ»РБК Компании, 12:00