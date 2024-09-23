В Иркутской области школьник с молотком и ножом напал на одноклассников

13-летний школьник напал на учеников перед уроком физкультуры, пострадали три человека, одному из них оказали амбулаторную помощь, другие к медикам не обращались. Возбуждено уголовное дело

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В поселке Балаганск Иркутской области школьник с ножом и молотком напал на одноклассников, сообщили источники ТАСС и РЕН ТВ.

По их данным, пострадали три ученика.

«Инцидент произошел в Балаганске во время перемены в школе. Учащиеся готовились к уроку физкультуры. В раздевалке один из школьников с ножом и молотком набросился на одноклассников», — сказал собеседник ТАСС.

Местное управление Следственного комитета сообщило, что после случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более малолетних лиц), ч. 1 ст. 293 УК (халатность). В СК добавили, что угрозы жизни пострадавших нет, а с напавшим работают правоохранительные органы.

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева сообщила, что нападавшему 13 лет. «На профилактических учетах не состоял, сигналов о неблагополучии не было. Воспитывается в полной семье», — уточнила она.

Пострадавшие, по словам омбудсмена, получили незначительные раны, за медицинской помощью обратился только один ребенок.

Балаганск находится более чем в 200 км к северу от Иркутска.

Неделю назад челябинский 13-летний школьник напал на учеников и педагогов с молотком и ножом. Инцидент произошел в школе № 68. Нападавшего задержали.

Пострадали две девочки, мальчик (всем по 13 лет) и 57-летняя учительница биологии. Детей после операций в Челябинске перевезли в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ).