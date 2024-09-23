В Иркутской области школьник с молотком и ножом напал на одноклассников
В поселке Балаганск Иркутской области школьник с ножом и молотком напал на одноклассников, сообщили источники ТАСС и РЕН ТВ.
По их данным, пострадали три ученика.
«Инцидент произошел в Балаганске во время перемены в школе. Учащиеся готовились к уроку физкультуры. В раздевалке один из школьников с ножом и молотком набросился на одноклассников», — сказал собеседник ТАСС.
Местное управление Следственного комитета сообщило, что после случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более малолетних лиц), ч. 1 ст. 293 УК (халатность). В СК добавили, что угрозы жизни пострадавших нет, а с напавшим работают правоохранительные органы.
Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева сообщила, что нападавшему 13 лет. «На профилактических учетах не состоял, сигналов о неблагополучии не было. Воспитывается в полной семье», — уточнила она.
Пострадавшие, по словам омбудсмена, получили незначительные раны, за медицинской помощью обратился только один ребенок.
Балаганск находится более чем в 200 км к северу от Иркутска.
Неделю назад челябинский 13-летний школьник напал на учеников и педагогов с молотком и ножом. Инцидент произошел в школе № 68. Нападавшего задержали.
Пострадали две девочки, мальчик (всем по 13 лет) и 57-летняя учительница биологии. Детей после операций в Челябинске перевезли в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ).
Татьяна Бакальчук сменила фамилию
Times узнала детали «плана победы» Зеленского
Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID
На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков
Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины
Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов