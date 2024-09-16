В Челябинске задержали напавшего на учеников и учителей подростка

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

В Челябинске задержали подростка, который напал на учеников и педагогов в школе, сообщает региональное управление МВД.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности после нападения школьника на учащихся в школе № 68 города Челябинска. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

Дела завели по ч. 3 ст. 33, п.«а» ч. 2 ст.105 УК (организация убийства) и ч. 2 ст. 293 (халатность).

По информации ведомства, утром 16 сентября 13-летний ученик челябинской школы «причинил различными предметами телесные повреждения своим сверстникам и учителю».

Материал дополняется