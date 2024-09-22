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В Думе предложили «курс исправления» для школьных буллеров и их родителей

В Думе предложили посылать школьных буллеров и их родителей на курс исправления
В Думе готовят закон о борьбе с травлей в школах. «Агрессоров» хотят привлекать к волонтерским мероприятиям и блокировать в сети. Как депутаты и предлагают бороться с буллингом и может ли это помочь — разбирался РБК
Фото: Антон Уницын / РИА Новости
Фото: Антон Уницын / РИА Новости

Для борьбы с травлей в школах депутаты предлагают привлекать Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Это следует из пояснительной записки к законопроекту против буллинга, с которой ознакомился РБК. Ее подлинность подтвердил автор документа, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Он уточнил, что законопроект направлен в федеральные органы власти для согласования, а внести его в Думу планируют до конца года.

Что предлагается в законопроекте

Согласно пояснительной записке, законопроект даст определение понятию «травля». Под ней будут пониматься «не влекущие за собой административную или уголовную ответственность систематические умышленные действия несовершеннолетнего, выражающиеся в физической или психологической формах, направленные на умаление достоинства личности иного лица».

Если образовательная организация заметит признаки травли, она будет направлять информацию в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая должна будет оценивать ситуацию. Если факт травли установят, то с ребенком-агрессором проведут «индивидуальную профилактическую работу».

Комиссия сможет дополнительно назначить несовершеннолетнему, а также его родителям «курс исправления». В разговоре с РБК Метелев уточнил, что такой курс может включать в себя как работу с психологом, так и участие в социальных волонтерских проектах.

«Ключевая задача законопроекта не только ввести ответственность для организаторов травли, но и исправить их поведение, изменить их жизненные убеждения. Поэтому для профилактической работы будут привлекаться не только сотрудники Комиссии по делам несовершеннолетних, но и психологи, представители общественных организаций, Российского движения детей и молодежи. Комплекс этих мероприятий и есть исправительный курс», — пояснил депутат.

Кроме того, считает он, важно, чтобы в этих мероприятиях участвовали родители. «Часто родители не признают, что их дети являются агрессорами, организаторами травли, а своим бездействием они поощряют неадекватную позицию ребенка и с этим ничего не может сделать сама школа. Поэтому родитель должен тоже нести эту ответственность», — пояснил Метелев.

Законопроект также дает органам управления в сфере образования возможность внедрять дополнительные программы и методики профилактики систематической травли. Эти программы позволят работать как с несовершеннолетними, склонными к травле, так и с жертвами буллинга, а также с их семьями.

Специалисты в целом положительно оценивают такой формат борьбы с травлей. По мнению детского и подросткового клинического психолога Ирины Тарановой, важно, если подросток будет знать, что есть орган, который будет на его стороне, защищать его права и интересы, так как родители не всегда знают о проблемах своих детей.

Она также отметила, что буллинг — это не новое явление, но сейчас оно проявляется намного ярче, сильнее. «Дети становятся все более изобретательнее в том, как могут обижать другого человека. Кроме того, психика детей сейчас более неустойчивая, чем у детей 20-40 лет назад: у современного поколения больше стресса, с которым приходится справляться, более насыщенная жизнь, более информативная», — пояснила она.

Детский психолог, член национальной саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов и психологов» Наталья Наумова считает, что все будет зависеть от того, как механизм реализуют на практике. Главное, отметила она, чтобы меры шли на помощь детям, а не на запугивание родителей и учителей.

В то же время, Наумова считает необходимым больше времени уделять психологической поддержке и профилактике внутри школы.

«В школе все таки не хватает психологов, которые могли бы профессионально оценить ситуацию и понять действительно ли дети сами могут ее решить или все же необходимо вмешательство взрослого, чтобы останавливать травлю. Поэтому, конечно, необходимо четкие единые рекомендации для всех школ», — пояснила психолог.

По мнению Наумовой, стоит также уделять внимание психологической работе с учителями и родителями. «Зачастую педагоги не осознают, как они сами создают конфликтные ситуации», — говорит она. При этом, по словам психолога, родители часто могут не признавать проблему или же советовать ребенку самостоятельно с ней разобраться: «Если мы видим, что родители попустительствуют или настраивают ребенка на месть, то нужно иметь возможность каким-то образом родителей тоже привлечь к работе с психологом».

В пояснительной записке приводятся данные исследований о распространенности травли. Согласно результатам опроса «Движения первых», проведенного по инициативе Комитета по молодежной политике, среди 9,5 тыс. респондентов с травлей так или иначе сталкивались порядка 75%. Более 60% сталкивались с ней именно в средних классах. Травля в студенческой среде — более редкое явление, чем школьная, отмечается в документе.

Авторы пояснительной записки ссылаются на исследование академика РАО Артура Реана и директора Института образования Высшей школы экономики Александры Бочавер. Его результаты показали, что 14% знавших о буллинге педагогов и 8% родителей не приняли никаких мер по противодействию травле. Всего 4% жертв травли обращались за помощью к психологу.

По данным исследования, проводившегося VK и компанией UXSSR, 57% пользователей социальных сетей сталкивались с кибербуллингом, также указано в пояснительной записке.

Как депутаты хотят бороться с кибербуллингом

Законопроект также включает меры по борьбе с кибербуллингом. Социальные сети должны будут выявлять и блокировать страницы пользователей и информацию, направленные на систематическую травлю других людей. Планируется ввести отдельное определение «травля в сети Интернет — систематические, массовые умышленные действия, направленные на унижение чести и достоинства пользователя социальной сети, в том числе оскорбления, а также распространение заведомо ложной информации».

По мнению Метелева, такие меры позволят создать современную и эффективную систему профилактики буллинга, будут способствовать снижению количества суицидов среди детей и молодежи, а также противодействовать криминализации подростковой среды.

Наумова отмечает, что травля в соцсетях очень распространенное явление, и хуже всего когда она становится продолжением буллинга в школе.

«Сейчас, к сожалению, у многих детей есть ощущение безнаказанности. Будет правильно, если дети, которые буллят других даже в соцсетях будут понимать, что это наказуемо. Несколько таких громких дел, когда дети после буллинга другого человека столкнулись с серьезными последствиями, могут стать показательным примером для других», -считает психолог Таранова.

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