В челябинской школе подросток напал на учеников и учителей с молотком
В школе № 68 в Челябинске ученик напал на других школьников и педагогов, несколько человек пострадали, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в телеграм-канале.
«ЧП в 68-й школе в Челябинске. Школьник напал на других учеников и педагогов. Есть пострадавшие. Они госпитализированы, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он.
По словам губернатора, ученик пронес в школу молоток.
«Большой вопрос <...> почему не отреагировала охрана. Дал поручение правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации», — сообщил Текслер.
Он также поручил провести проверки во всех образовательных организациях.
Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова сообщила 74.ru, что, по предварительным данным, пострадали четыре человека. По сведениям SHOT, одну из пострадавших школьниц госпитализировали в тяжелом состоянии, она находится в реанимации, пишет Baza. Также пострадали два мальчика и учительница, передает канал. Mash пишет, что дети получили травмы головы, также у них сломаны пальцы на руках.
По информации SHOT, 13-летний подросток донес молоток до класса: там он достал его и начал хаотично наносить удары одноклассникам, сильнее других пострадала одна из учениц. Канал пишет, что подростка задержали. Как сообщает 74.ru, нападавшему 16 лет. Mash утверждает, что он состоит на учете в ПНД.
Также 74.ru пишет со ссылкой на источники, что кроме молотка у подростка при себе были нож и пневматический пистолет. «Есть много вопросов по безопасности — на техническое оснащение, на психологические сервисы. Надо разобраться, что здесь не сработало», — сказала Майорова в беседе с изданием.
Детей, по данным портала, эвакуировали из школы и передали родителям. Здание образовательного учреждения оцеплено.
В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области РБК сообщили, что информация о ситуации уточняется. РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК России по Челябинской области, в пресс-службы региональных Минздрава и Министерства образования, а также направил запрос в МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска».
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