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ФСБ опровергла поимку диверсанта, устроившего взрыв в Екатеринбурге

Взрыв произошел 11 сентября, пострадал один человек. Ранее появилась информация о задержании 20-летнего жителя Екатеринбурга по подозрению в подрыве по заданию украинской стороны, но ФСБ опровергла эти данные
Фото: Дмитрий Кандинский / Fotodom / Shutterstock
Фото: Дмитрий Кандинский / Fotodom / Shutterstock

ФСБ опровергла информацию о задержании подозреваемого в совершении подрыва в Верх-Исетском районе города 11 сентября, сообщили «РИА Новости» в спецслужбе.

Ранее появилась информация, что по подозрению в подрыве около базы Росгвардии и воинской части задержали 20-летнего екатеринбуржца и что он действовал по указанию украинской разведки за вознаграждение. В ФСБ заявили, что эти сведения «не соответствуют действительности».

Взрыв, как сообщала антитеррористическая комиссия Свердловской области, произошел в жилом районе ВИЗ неподалеку от гаражного кооператива на улице Крауля. В результате один человек был госпитализирован, были повреждены три транспортных средства.

Источник Ura.ru сообщал, что подрыв был совершен дистанционно, сработал механизм по таймеру.

ФСБ начала искать пособников убитого в Свердловской области диверсанта
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17 сентября ФСБ сообщила, что раскрыла агента украинской военной разведки, готовившего подрыв автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области.

Агента пытались задержать в момент закладки самодельного взрывного устройства в тайник. При задержании он «оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем».

По данным ФСБ, это был гражданин России, 1984 года рождения. Спецслужба сообщила, что он был не только агентом Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР), но и «членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации».

В спецслужбе добавили, что ищут пособников диверсанта.

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