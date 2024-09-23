ФСБ опровергла поимку диверсанта, устроившего взрыв в Екатеринбурге

Взрыв произошел 11 сентября, пострадал один человек. Ранее появилась информация о задержании 20-летнего жителя Екатеринбурга по подозрению в подрыве по заданию украинской стороны, но ФСБ опровергла эти данные

Фото: Дмитрий Кандинский / Fotodom / Shutterstock

ФСБ опровергла информацию о задержании подозреваемого в совершении подрыва в Верх-Исетском районе города 11 сентября, сообщили «РИА Новости» в спецслужбе.

Ранее появилась информация, что по подозрению в подрыве около базы Росгвардии и воинской части задержали 20-летнего екатеринбуржца и что он действовал по указанию украинской разведки за вознаграждение. В ФСБ заявили, что эти сведения «не соответствуют действительности».

Взрыв, как сообщала антитеррористическая комиссия Свердловской области, произошел в жилом районе ВИЗ неподалеку от гаражного кооператива на улице Крауля. В результате один человек был госпитализирован, были повреждены три транспортных средства.

Источник Ura.ru сообщал, что подрыв был совершен дистанционно, сработал механизм по таймеру.

17 сентября ФСБ сообщила, что раскрыла агента украинской военной разведки, готовившего подрыв автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области.

Агента пытались задержать в момент закладки самодельного взрывного устройства в тайник. При задержании он «оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем».

По данным ФСБ, это был гражданин России, 1984 года рождения. Спецслужба сообщила, что он был не только агентом Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР), но и «членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации».

В спецслужбе добавили, что ищут пособников диверсанта.