ФСБ начала искать пособников убитого в Свердловской области диверсанта
Оперативники продолжают розыск тех, кто помогал украинскому диверсанту, убитому при задержании в Свердловской области, сообщил Центр общественных связей ФСБ России (ЦОС).
Сотрудники службы раскрыли агента украинской военной разведки, готовившего подрыв автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области. При задержании тот «оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем».
«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, оказывавших содействие террористу в осуществлении противоправной деятельности», — добавили в ЦОС.
По данным ФСБ, это 40-летний россиянин. Он был не только агентом Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР), но и «членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации».
На месте ликвидации диверсанта силовики нашли пистолет Макарова, самодельное взрывное устройство большой мощности, средства связи и переписку, подтверждающую подготовку теракта. По адресам проживания и в гараже агента нашли инструкции и компоненты для изготовления бомб.
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