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Антитеррористическая комиссия сообщила о взрыве в Екатеринбурге

Один человек пострадал в результате взрыва в Екатеринбурге
Пострадал один человек, его госпитализировали. Три машины получили повреждения, характер и размер причиненного ущерба оценивают. По словам очевидцев, к месту взрыва приехали три машины реанимации
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В районе ВИЗ Екатеринбурга произошел взрыв неподалеку от гаражного кооператива, сообщила Антитеррористическая комиссия Свердловской области в телеграм-канале.

На место происшествия прибыли сотрудники специальных и экстренных служб; район, где произошел взрыв, оцепили, а движение транспорта в районе улицы Крауля частично перекрыли. Один человек пострадал, его госпитализировали. Взрыв повредил три машины, характер и размер причиненного ущерба оценивают. «В настоящее время угроза нейтрализована», — отметили в комиссии.

Что стало причиной взрыва, в сообщении комиссии не уточняется.

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Портал E1 со ссылкой на очевидцев сообщает, что взрыв произошел в районе улицы Крауля, 170, рядом со стройкой и неподалеку от жилого комплекса «Янтарная долина». По словам одного из очевидцев, характерный шум услышали в 06:05 (4:05 мск), через десять минут приехали сотрудники спецслужб — Росгвардия и пожарные. «По стройке бегали люди в черных масках, такое ощущение, что кого-то или что-то искали, в 06:30 (4:30 мск) приехали три машины реанимации, прилетел вертолет», — рассказал собеседник портала.

Он отметил, что в машину реанимации «загрузили человека, потом опять вытащили», в 06:55 (4:55 мск) загрузили обратно и увезли. Что конкретно произошло — неизвестно. Еще один очевидец E1 сообщил, что три поврежденных автомобиля в пленке погрузили на эвакуаторы.

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