ФСБ застрелила украинского агента при подготовке подрыва машины на Урале

Мужчина был агентом ГУР и состоял в украинской националистической организации. Его попытались задержать в момент закладки бомбы в тайник; агент оказал сопротивление и был убит

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ФСБ раскрыла агента украинской военной разведки, готовившего подрыв автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области, сообщил Центр общественных связей ведомства. При задержании он «оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем».

Агента пытались задержать в момент закладки самодельного взрывного устройства в тайник.

По данным ФСБ, это был гражданин России, 1984 года рождения. Кроме того, он был не только агентом Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР), но и «членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации».

«В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, оказывавших содействие террористу в осуществлении противоправной деятельности», — сообщили в ЦОС.

На месте происшествия силовики изъяли пистолет Макарова, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство большой мощности, использовавшиеся для поддержания контактов с «кураторами из ГУР» средства связи и переписку, подтверждающую подготовку теракта. По адресам проживания и в гараже агента нашли инструкции и компоненты для изготовления бомб.

Ранее в сентябре сотрудники ФСБ пресекли подготовку подрыва железнодорожного моста в Севастополе. По данным спецслужбы, его готовил житель города, которого через мессенджер завербовала СБУ. По заданию украинских спецслужб он должен был с целью совершения терактов собирать сведения об объектах российских Вооруженных сил и транспортной инфраструктуры, рассказали в ФСБ.