«Может, нас не достанут». Два дня в Рыльске в 30 км от боев. Репортаж РБК

Сирена ракетной опасности, работа ПВО, истребители над головой — так сейчас живет Рыльск, находящийся в 30 км от «красной зоны». Что происходит в городе — в репортаже РБК

Фото: Мария Лисицына / РБК

Что происходит в Рыльске

Рыльск — небольшой город в 40 км от границы с Украиной. Справочно население там — почти 15 тыс. человек, а во всем Рыльском районе — почти 30 тыс. Но сейчас в Рыльске и районе живут 11 974 человека (данные на 19:00 22 сентября), сообщил РБК глава района Андрей Белоусов. Дома тут в основном одно- и двухэтажные, редко встречаются пятиэтажки. В остальном, все, как обычно — церкви, монастырь, Дворец культуры, кинотеатр, несколько небольших музеев, скверы, на улицах колонки, где люди могут набрать воду.

Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК

Город находится на пересечении шоссе, ведущих из Рыльского, Кореневского и Глушковского районов, поэтому после вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа Рыльск стал перевалочным пунктом и базой для волонтеров и тех, кто эвакуируется с этих территорий. Примерно в 30 км от города начинается «красная зона», где идут активные боевые действия.

В самом городе нет разрушений, но ежедневно по несколько раз срабатывает сирена ракетной опасности, слышны звуки работы ПВО, в небе видны следы противоракет, проносятся истребители и военные вертолеты.

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Во многих зданиях, особенно в госучреждениях, окна наполовину заложены мешками с песком, заклеены скотчем — крест-накрест или «сеточкой». Заправки укрепили бетонными блоками, рядом - укрытия.

Днем работают магазины и аптеки, отделения банков, почта, люди ходят по делам. Открыты пункты выдачи заказов маркетплейсов, проблем с доставкой нет.

Перебоев с продуктами в магазинах тоже нет. Быстро разбирают разве что хлеб — его развозят в том числе людям, которые остаются в селах ближе к границе. В одном из сетевых магазинов 19 сентября хлебный отдел был пустой уже к 13:00. «Хлеб сегодня уже был, утром привезли. Разобрали», — пояснила сотрудница магазина. Следующий подвоз через день-два.

В магазинах Рыльска, как и во всем районе, сейчас запрещена продажа алкоголя. Запрет был введен 12 августа для того, чтобы сохранять общественный порядок и не допускать дестабилизации обстановки, пояснял врио министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Михаил Аксенов.

Работа продолжается до 17:00 — 18:00 часов, после этого, к сумеркам, все в городе закрывается.

С наступлением темноты жизнь в Рыльске замирает. Почти все уличное освещение в городе отключено, горят лишь некоторые витрины и окна в жилых домах. Но и светящихся окон мало, по большей части дома остаются темными — многие уехали из города после начала боевых действий у границы. По улицам в темное время суток почти никто не ходит,изредка проезжают машины.

Один из жителей в разговоре с корреспондентом РБК сравнил город ночью с фильмом ужасов: «Ночь, темно, собаки воют. Для того, чтобы снять хоррор, здесь даже декорации не нужны».

Глава Рыльского района Андрей Белоусов в беседе с РБК рассказал, что ресурсные предприятия готовы к отопительному сезону, идет бесперебойное снабжение водой. «Есть определенные проблемы из-за того, что часть сотрудников выехала. Но все работает», — говорит он.

После начала вторжения ВСУ магазины, аптеки, почта, банки закрылись. Из продуктовых на весь город работал только один небольшой частный магазин. Люди жили на собственных запасах, кроме того, поступала гуманитарная помощь, вспоминает в разговоре с РБК Белоусов. «Понимая, что жизнь продолжается, мы начали общаться с областью, с магазинами. И у нас они начали открываться — сначала открылись два, потом еще добавились. Через семь-десять дней у нас уже было около восьми открытых магазинов. На то количество людей, которое здесь было, этого хватало», — говорит глава района. После этого наладили выдачу пенсий — открыли отделение Сбера и почту.

Сейчас в Рыльске не работают музеи, кинотеатр, закрыт Дом культуры. Также не работает единственный МФЦ в городе. На двери висит объявление, что работа филиала приостановлена до особого распоряжения. Жителям советуют обратиться в любой другой филиал, за исключением тех, что находятся в шести районах, из которых ранее объявили эвакуацию.

Школьники сейчас учатся дистанционно — это касается как тех, кто остался в городе, так и тех, кто выехал из сел района, рассказал Белоусов. Детские сады не работают.

Больница в Рыльске ведет прием. «В больнице выписывают людям лекарства, которые им положены, привозят их, оказывают помощь [врачи], например, терапевт, в случае необходимости могут оказать первую помощь. Если что-то серьезное, то направляют за пределы района. Но станционар не работает», — пояснил глава района.

Производства, находящиеся в Рыльском районе, например, маслозавод, сахарный завод, завод чертежных принадлежностей, сейчас не функционируют, за исключением сельхозпредприятий, которые убирают урожай.

Пассажирского сообщения с Рыльском сейчас нет. Добраться можно на междугороднем такси или с кем-то, кому по пути. Местные жители договариваются о поездках в специальных чатах для поиска попутчиков. Прямая дорога Курск — Льгов — Рыльск, поездка по которой занимает 1,5 часа, сейчас считается не очень безопасной — может прилететь дрон. В качестве альтернативы есть маршрут в объезд, через Дмитриев, но тогда время в дороге увеличивается до 3,5-4 часов.

Местные в основном ездят обычным коротким путем. Дорогу там в некоторых местах раздавили гусеницами танков и при соприкосновении шин движущейся машины с асфальтом получается специфический звук, похожий на гудение турбин самолета, - «как на самолете летаешь».

Как устроена работа волонтеров на приграничной территории

Через город идет гуманитарная помощь в соседние районы. В Успенском соборе Рыльска куратором волонтеров стала матушка Ксения. «Мы взяли на себя участок рыльской границы, от Хомутовки, и частично захватываем Глушковский район, — говорит она. — И когда случился прорыв, мы уже четко знали, какая у кого зона ответственности, что мы там делаем, контакты — все было в этой волонтерской группе».

Сейчас сотрудники собора, по ее словам, выступают связующим звеном, чтобы каналы поставки адресной гуманитарной помощи не прерывались.

Кроме того, в соборе встречают вывезенных из сел людей. Пока эвакуированные ждут автобус в Курск, они могут перекусить, зарядить телефон, им дадут что-то из одежды, сделают в дорогу бутерброды, окажут медицинскую помощь (для этого в соборе каждый день дежурит медсестра). «Как только заканчиваются препараты, девочки сообщают мне, я делаю заявку, и потом их получаю. В основном нам нужны лекарства от давления, сердечные. Люди переживают, плачут, их надо успокоить», — поясняет Ксения.

По ее словам, гуманитарной помощи поступает много. «Есть волонтер из Питера, она была с гуманитарной помощью в Донецке, когда случился прорыв. И когда она туда приехала, жители сказали ей, что знают, через что сейчас людям в Курской области придется пройти, и они ее с этой гуманитаркой развернули и отправили к нам. Себе взяли только что-то очень адресное, то, что везли под заказ, остальное отправили сюда», — рассказывает она.

Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК

Волонтерами стали многие эвакуировавшиеся жители приграничья. Кто-то возит гуманитарную помощь, кто-то, находясь в Рыльске, занимается организационной работой, кто-то вывозит остающихся в селах людей.

Алексей возит гуманитарную помощь из Курска вместе с сыном. Он получает заказ, грузит его в свою «Газель» и привозит в Рыльск. В основном это тушенка, сахар, мука, вода, кофе, макароны, рассказывает Алексей.

Среди частых заказов также футболки, трусы, носки, но их выдают мало и достать получается редко, поясняет Алексей.

Он сам из села Кобылки в Глушковском районе. Эвакуироваться отказался и сейчас курсирует между селом и Курском. По словам Алексея, в Кобылках до сих пор остаются 30-35 человек, которые отказались выезжать. «Живут, ночуют в подвалах. Не хотят свои дома бросать, боятся, что разграбят. У каждого своя психология», — поясняет мужчина.

В Кобылках, как и в других селах, нет ни света, ни газа. Люди берут воду в колодце или из скважины на участке, еду готовят на костре.

«Может нас не достанут...»

В самом Рыльске напряжения не чувствуется. В первые дни после вторжения ВСУ многие выехали из города, но позже люди начали возвращаться.

Александр, который возит людей из Рыльска в Курск и обратно, говорит, что в 20-х числах августа люди начали ездить в город. «Кому-то надо что-то забрать, кому-то что-то дома сделать, кто-то документы передает, кто-то — ключи соседям, чтобы они смотрели за хозяйством. Возвращались на два-три дня, потом обратно ехали», — вспоминает он.

Из-за того, что многие люди уехали, на улицах Рыльска резко прибавилось бездомных животных — хозяева не смогли забрать их с собой. Теперь их подкармливают те, кто остался. То здесь, то там на земле насыпан сухой корм, в мисках — вода.

Есть и те, кто вернулся окончательно. Валентина Ивановна уехала в Орел, поселилась там в ПВР. «Хорошо там, нас в гостиницу поселили, кондиционер и холодильник, кормили. Но дома лучше. Приехала — и совсем другое дело», — объясняет она.

Вопросу о том, не страшно ли ей сейчас в Рыльске, женщина удивляется: «И что? Чему быть, того не миновать, а семи смертям не бывать». «И стреляют и бьют, иной раз так бухнут, что стекла дрожат. Ну, а что делать? Куда денешься? Все-таки 30 километров мы, может нас не достанут», — надеется она.

Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК

Владимир отвез семью в Орел, сам остался в Рыльске. «Ну что уезжать? Ну прилетит — убьют. Что поделаешь, значит судьба такая, — говорит и он. — Я если поеду, то только забирать своих и все».

Владимир приводит в пример соседей — одни «три дня покатались и приехали», другие вовсе не уезжали.

«Мы видим, что люди сегодня не то что привыкают, но приспосабливаются, — рассуждает глава Рыльского района Андрей Белоусов. — Это не то, к чему человек готов и чего ему хочется, но он живет в таких условиях. Мы живем там, где происходят эти события, и когда мы с этим встаем, ложимся, когда летает авиация, слышны разрывы, ты это воспринимаешь как «так сегодня есть».