Жители Глушковского района отказываются от эвакуации. Видео
В Глушковском районе Курской области эвакуацию объявили 14 августа, вскоре после захода Вооруженных сил Украины в регион. Несмотря на обстрелы, некоторые жители отказываются уезжать, в том числе из-за пожилых родственников.
Волонтеры рассказывали РБК, что стараются уговорить людей передумать, но часто это не удается. В таком случае жителям оставляют гуманитарную помощь. По словам волонтера Константина (Киазо) Липартиа, иногда людей приходится вывозить по несколько раз, так как они возвращаются: «Я прихожу, а там человек, которого я уже два раза вывозил. Я говорю: «Ты как, чертенок, сюда попал?»
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