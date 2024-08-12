 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В нескольких районах Курской области приостановили продажу алкоголя

Сюжет
Военная операция на Украине

В приграничных районах Курской области запретили продажу алкоголя, сообщил врио министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Михаил Аксенов.

Запрет ввели в восьми районах области.

«На оперативном штабе было принято решение о полном запрете розничной алкогольной продукции», — сказал Аксенов.

Спиртное нельзя будет купить в Суджанском, Глушковском, Кореневском, Беловском, Рыльском, Большесолдатском, Хомутовском, Льговском районах и во Льгове.

Ограничения ввели, чтобы сохранять общественный порядок и не допускать дестабилизации обстановки, отметил Аксенов. По его словам, местный минпромторг взаимодействует с магазинами в приграничных районах, чтобы вовремя обеспечивать поставку продуктов и товаров первой необходимости.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Боевые действия в Курской области идут с 6 августа. Тогда украинские военнослужащие предприняли попытку прорваться на территорию региона. Столкновения продолжаются почти неделю. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО.

10 августа МЧС сообщало об эвакуации более 76 тыс. человек, свыше 4,4 тыс. разместили в ПВР. Всего в восьми регионах России развернули 60 ПВР для покинувших приграничные районы, 26 из них — в Курской области. Пункты работают в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Тверской областях.

Минобороны 11 августа отчиталось, что российские военные пресекли попытки прорыва ВСУ в районе Толпина, Журавлей, Общего Колодезя в Курской области.

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Теги
Курская область Военная операция на Украине продажа алкоголя
Материалы по теме
В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки дронов
Политика
В Курске сработала ПВО
Политика
Еще более 300 человек выехали в Подмосковье из Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
Экс-главу самарского Росимущества арестовали за превышение полномочийОбщество, 02:01
В нескольких районах Курской области приостановили продажу алкоголяПолитика, 01:55
В Киеве сообщили, что ждут грандиозного ответа на атаки в Курской областиПолитика, 01:45
Церемония закрытия Олимпиады в Париже. Как это былоСпорт, 01:38
Поддубный сообщил о контузии после атаки БПЛА в Курской областиПолитика, 01:31
В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки дроновПолитика, 01:25
В Париже завершилась церемония закрытия Олимпиады-2024Спорт, 01:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Завершилась церемония закрытия. Что произошло на ОлимпиадеСпорт, 01:00
Над Курской областью сбили три ракеты ВСУПолитика, 00:55
В ЛНР похоронили погибших в зоне военной операции неизвестных солдатПолитика, 00:39
Росатом рассказал о последствиях атаки на Запорожскую АЭСПолитика, 00:30
Город Евпатория остался без света из-за аварии на сетяхОбщество, 00:16
В Курске сработала ПВОПолитика, 00:14
В Курской области объявили ракетную опасностьПолитика, 00:10