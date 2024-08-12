В нескольких районах Курской области приостановили продажу алкоголя
В приграничных районах Курской области запретили продажу алкоголя, сообщил врио министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Михаил Аксенов.
Запрет ввели в восьми районах области.
«На оперативном штабе было принято решение о полном запрете розничной алкогольной продукции», — сказал Аксенов.
Спиртное нельзя будет купить в Суджанском, Глушковском, Кореневском, Беловском, Рыльском, Большесолдатском, Хомутовском, Льговском районах и во Льгове.
Ограничения ввели, чтобы сохранять общественный порядок и не допускать дестабилизации обстановки, отметил Аксенов. По его словам, местный минпромторг взаимодействует с магазинами в приграничных районах, чтобы вовремя обеспечивать поставку продуктов и товаров первой необходимости.
Боевые действия в Курской области идут с 6 августа. Тогда украинские военнослужащие предприняли попытку прорваться на территорию региона. Столкновения продолжаются почти неделю. В регионе действуют режимы ЧС федерального характера и КТО.
10 августа МЧС сообщало об эвакуации более 76 тыс. человек, свыше 4,4 тыс. разместили в ПВР. Всего в восьми регионах России развернули 60 ПВР для покинувших приграничные районы, 26 из них — в Курской области. Пункты работают в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Тверской областях.
Минобороны 11 августа отчиталось, что российские военные пресекли попытки прорыва ВСУ в районе Толпина, Журавлей, Общего Колодезя в Курской области.
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