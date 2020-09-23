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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 15 человек с коронавирусом

Общее число летальных исходов достигло 5115, всего с начала пандемии в столице выявили более 279 тыс. случаев заражения
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве за минувшие сутки скончались 15 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. У всех пациентов была подтверждена пневмония.

Общее число летальных исходов в столице достигло 5115.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Также за последние 24 часа в городе выявили 970 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии инфекцию в Москве диагностировали у 279 358 человек. Из них выздоровели 240 352 (1226 за сутки) пациента.

Число новых случаев инфицирования в Москве выросло почти в полтора раза с начала сентября, следует из данных штаба. В середине месяца суточный прирост больных COVID-19 составил более 700 случаев, а через несколько дней он превысил 800 случаев. По подсчетам ТАСС, 21 сентября коэффициент распространения коронавирусной инфекции в столице за сутки вырос до 1,17 и достиг нового максимума с начала мая. 

В Москве впервые с 26 июня выявили более 800 зараженных коронавирусом
Общество
Фото:Евгения Новоженина / Reuters

По мнению вирусологов, опрошенных РБК, рост заболеваемости в городе связан с недостаточным соблюдением противоэпидемических мер, увеличением контактов между людьми и наступлением сезона простуд. Мэр Сергей Собянин в свою очередь объяснял рост числа зараженных увеличением числа проводимых тестов.

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