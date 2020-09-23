В Москве за сутки умерли 15 человек с коронавирусом
В Москве за минувшие сутки скончались 15 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. У всех пациентов была подтверждена пневмония.
Общее число летальных исходов в столице достигло 5115.
Также за последние 24 часа в городе выявили 970 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии инфекцию в Москве диагностировали у 279 358 человек. Из них выздоровели 240 352 (1226 за сутки) пациента.
Число новых случаев инфицирования в Москве выросло почти в полтора раза с начала сентября, следует из данных штаба. В середине месяца суточный прирост больных COVID-19 составил более 700 случаев, а через несколько дней он превысил 800 случаев. По подсчетам ТАСС, 21 сентября коэффициент распространения коронавирусной инфекции в столице за сутки вырос до 1,17 и достиг нового максимума с начала мая.