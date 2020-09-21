Вирусологи объяснили рост заболеваемости COVID-19 в Москве

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Недостаточное соблюдение противоэпидемических мер и увеличение контактов между людьми стали причинами роста заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом РБК сообщил вирусолог Анатолий Альтштейн.

«С одной стороны, люди меньше соблюдают противоэпидемические меры: маски, дистанцирование, мытье рук, самоизоляция, работа в удаленном доступе. А с другой стороны — активность, осенью активность людей повышенная, больше друг с другом контактируют, учеба началась. Вот и зараженность увеличивается», — сказал он.

Медик не исключил, что могла улучшиться и система выявления заболевания. «Кроме того, стало холодать, это тоже благоприятно для инфекции, так что идет нарастание. Является ли это очередной волной или же сейчас немножко повысится, а потом понизится, нужно наблюдать. Считать это второй волной или не считать, это не так важно, важно, как идет заболеваемость, и принимать против нее меры», — добавил Альтштейн.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович считает, что увеличение количества заболевших связано с наступлением сезона простуд.