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Вирусологи объяснили рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Недостаточное соблюдение противоэпидемических мер и увеличение контактов между людьми стали причинами роста заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом РБК сообщил вирусолог Анатолий Альтштейн.

«С одной стороны, люди меньше соблюдают противоэпидемические меры: маски, дистанцирование, мытье рук, самоизоляция, работа в удаленном доступе. А с другой стороны — активность, осенью активность людей повышенная, больше друг с другом контактируют, учеба началась. Вот и зараженность увеличивается», — сказал он.

Медик не исключил, что могла улучшиться и система выявления заболевания. «Кроме того, стало холодать, это тоже благоприятно для инфекции, так что идет нарастание. Является ли это очередной волной или же сейчас немножко повысится, а потом понизится, нужно наблюдать. Считать это второй волной или не считать, это не так важно, важно, как идет заболеваемость, и принимать против нее меры», — добавил Альтштейн.

В Москве за сутки впервые с июня выявили более 900 случаев COVID-19
Общество
Фото:Александр Щербак / ТАСС

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович считает, что увеличение количества заболевших связано с наступлением сезона простуд.

«При переходе от лета к зиме снижается иммунный статус человека, и люди быстрее заболевают простудой, тем более погода такая неустойчивая. Сохранение высокого уровня тестирования позволяет выделять бессимптомных носителей этого заболевания. Самое главное, о чем нужно беспокоиться, это о том, чтобы медицинские учреждения справлялись с наплывом», — считает Попович. По ее словам, можно и дальше ожидать увеличения, однако такого «катастрофического положения», как весной, не будет.

За минувшие сутки в Москве впервые с июня выявили более 900 случаев заражения коронавирусом. Число новых случаев с начала сентября в Москве выросло почти в 1,5 раза. В середине сентября суточный прирост больных COVID-19 составил более 700 случаев, через несколько дней он превысил 800 случаев. 

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Ранее мэр Москвы Сергей Собяинин объяснил рост числа заражения коронавирусной инфекцией увеличением числа проводимых тестов. По его словам, если раньше в день проводилось около 40 тыс. тестов, то сейчас объем ежедневных тестирований достиг 66 тыс.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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