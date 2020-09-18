В Москве впервые с 26 июня выявили более 800 зараженных коронавирусом

За последние сутки в Москве зарегистрировало 805 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Более 800 зараженных в столице зарегистрировали впервые с 26 июня. Тогда в Москве за сутки зарегистрировали 813 заболевших. Предыдущий рекорд по суточному приросту случаев COVID-19 в столице зафиксировали 15 сентября, когда количество зараженных впервые с 30 июня превысило 700 человек.

Всего, по данным на 18 сентября, в России за сутки выявили 5539 заболевших. Общее количество зараженных в стране выросло до 1 млн 91,1 тыс. человек, более 900 тыс. вылечились, свыше 19 тыс. умерли.

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оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

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