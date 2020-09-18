Пандемия коронавируса , 18 сен, 10:56
0
В Москве впервые с 26 июня выявили более 800 зараженных коронавирусом
За последние сутки в Москве зарегистрировало 805 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Более 800 зараженных в столице зарегистрировали впервые с 26 июня. Тогда в Москве за сутки зарегистрировали 813 заболевших. Предыдущий рекорд по суточному приросту случаев COVID-19 в столице зафиксировали 15 сентября, когда количество зараженных впервые с 30 июня превысило 700 человек.
Всего, по данным на 18 сентября, в России за сутки выявили 5539 заболевших. Общее количество зараженных в стране выросло до 1 млн 91,1 тыс. человек, более 900 тыс. вылечились, свыше 19 тыс. умерли.
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Материал дополняется