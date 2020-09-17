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Пандемия коронавируса ,  
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Кремль заявил об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции

Вопрос об усилении карантинных ограничений и возвращении режима самоизоляции в Кремле не обсуждается, для этого нет никаких оснований, заявил Дмитрий Песков
Фото:Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Власти не собираются снова вводить в регионах России режим самоизоляции, как это было в весной 2020 года, сейчас для этого нет оснований. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Оснований для слухов о возобновлении режима самоизоляции в России в настоящее время нет», — отметил представитель Кремля.

Песков уточнил, что такой вопрос даже не обсуждается.

Попова назвала стабильной эпидемиологическую ситуацию в России
Общество
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 14 сентября заявила, что эпидемиологическая ситуация в России в последние месяцы остается стабильной. «Темп прироста составляет не более 0,5%. Только в 15 субъектах Российской Федерации эта цифра чуть больше единицы», — сказала она тогда.

Среди причин роста числа зараженных в регионах главный санитарный врач страны назвала расширение тестирования, переход предприятий с дистанционной формы работы на очную и «далеко не всегда» соблюдение ими необходимых мер, а также возвращение россиян с отдыха из-за рубежа.

Мэр Москвы Сергей Собянин, который также возглавляет рабочую группу Госсовета по коронавирусу, заверил, что столица готова к любому негативному сценарию развития ситуации с коронавирусом. По его словам, эпидемиологическая обстановка в городе стабильна и власти не собираются вводить дополнительные ограничения и санитарно-защитные меры.

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Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Во второй половине сентября количество ежедневно фиксируемых случаев заражения коронавирусом вернулось к июльским значениям — более 5,5 тыс. человек. В августе и в первые дни сентября произошло снижение этого показателя, ежедневно диагностировалось менее 5 тыс. новых заболевших.

Всего в стране уже выявили более 1,08 млн заболевших, более 19 тыс. человек в результате заболевания умерли. В мире заражение коронавирусом диагностировали почти у 30 млн человек, жертвами пандемии стали 941 тыс. человек.

Автор
Владислав Гордеев
самоизоляция карантин коронавирус Дмитрий Песков
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