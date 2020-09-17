Кремль заявил об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции

Вопрос об усилении карантинных ограничений и возвращении режима самоизоляции в Кремле не обсуждается, для этого нет никаких оснований, заявил Дмитрий Песков

Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Власти не собираются снова вводить в регионах России режим самоизоляции, как это было в весной 2020 года, сейчас для этого нет оснований. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Оснований для слухов о возобновлении режима самоизоляции в России в настоящее время нет», — отметил представитель Кремля.

Песков уточнил, что такой вопрос даже не обсуждается.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 14 сентября заявила, что эпидемиологическая ситуация в России в последние месяцы остается стабильной. «Темп прироста составляет не более 0,5%. Только в 15 субъектах Российской Федерации эта цифра чуть больше единицы», — сказала она тогда.