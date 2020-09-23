Путин присвоил разработчику ядерного оружия звание Героя Труда

Сразу после объявления о присвоении высокого звания — «за особые трудовые заслуги и значительный вклад в повышение обороноспособности страны» — Путин вручил Рыкованову звезду Героя Труда

Георгий Рыкованов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда научному руководителю Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИТФ) Георгию Рыкованову.

«Вы все хорошо знаете, кто он такой, его заслуги знаете — доктор наук, академик, специалист в целом ряде научных сфер, включая вопросы термоядерного синтеза... успешно занимается важнейшими вопросами как по гражданской, так и по специальной военной тематике», — заявил Путин на встрече с работниками атомной отрасли (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).

Сразу после объявления о присвоении высокого звания — «за особые трудовые заслуги и значительный вклад в повышение обороноспособности страны» — Путин вручил Рыкованову звезду Героя Труда.

В ответном слове ученый выразил признательность за высокую оценку работы «ядерно-оружейного комплекса» и заверил, что тот останется гарантом безопасности России.

На сайте Российской академии наук (РАН) Рыкованов назван специалистом в областях теоретической и экспериментальной ядерной физики, связанных с разработкой ядерного оружия, а основным направлением его работы — разработка ядерных боеприпасов и поддержание надежности и безопасности российского ядерного арсенала в условиях запрещения ядерных испытаний.