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Путин присвоил разработчику ядерного оружия звание Героя Труда

Сразу после объявления о присвоении высокого звания — «за особые трудовые заслуги и значительный вклад в повышение обороноспособности страны» — Путин вручил Рыкованову звезду Героя Труда
Георгий Рыкованов
Георгий Рыкованов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда научному руководителю Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИТФ) Георгию Рыкованову.

«Вы все хорошо знаете, кто он такой, его заслуги знаете — доктор наук, академик, специалист в целом ряде научных сфер, включая вопросы термоядерного синтеза... успешно занимается важнейшими вопросами как по гражданской, так и по специальной военной тематике», — заявил Путин на встрече с работниками атомной отрасли (трансляцию вел телеканал «Россия 24»).

Сразу после объявления о присвоении высокого звания — «за особые трудовые заслуги и значительный вклад в повышение обороноспособности страны» — Путин вручил Рыкованову звезду Героя Труда.

В ответном слове ученый выразил признательность за высокую оценку работы «ядерно-оружейного комплекса» и заверил, что тот останется гарантом безопасности России.

На сайте Российской академии наук (РАН) Рыкованов назван специалистом в областях теоретической и экспериментальной ядерной физики, связанных с разработкой ядерного оружия, а основным направлением его работы — разработка ядерных боеприпасов и поддержание надежности и безопасности российского ядерного арсенала в условиях запрещения ядерных испытаний.

«Под его [Рыкованова] руководством и при непосредственном участии создан ряд современных образцов ядерных боеприпасов, переданных на вооружение Российской армии, причем его личный вклад в создание нескольких типов ядерных зарядов был определяющим. Во время проведения подземных ядерных испытаний неоднократно принимал в них участие», — говорится на сайте РАН.

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Указ о введении в России звания Героя Труда Путин подписал в марте 2013 года, объяснив решение необходимостью «повышения общественной значимости и престижа самоотверженного и добросовестного труда».

Медаль Героя Труда представляет собой пятиконечную звезду, в центре медали располагается рельефный герб Российской Федерации. Оборотная сторона имеет гладкую поверхность, в центре находится выпуклая надпись: «Герой Труда Российской Федерации». Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с металлической колодкой, внутренняя часть которой обтянута шелковой лентой, раскрашенной в цвета российского флага.

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Ранее этой награды были удостоены дирижер Валерий Гергиев, народный артист СССР Иосиф Кобзон, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, супруга миллиардера Алишера Усманова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, худрук театра «Современник» Галина Волчек, предприниматель Аркадий Ротенберг и другие.

Автор
Евгений Калюков
Владимир Путин ядерное оружие
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